Драконы и огромный открытый мир в эпичном трейлере Crimson Desert с TGA 2024

Корейская студия Pearl Abyss привезла на The Game Awards 2024 весьма интересный анонс. Разработчики показали очередной трейлер их многообещающей ролевой игры под названием Crimson Desert. Ролик изобилует геймплейными кадрами, которые демонстрируют по-настоящему невероятный масштаб игры. Кроме этого, было названо новое окно релиза игры.

Crimson Desert — это мрачное фэнтези в духе Skyrim и Elden Ring, которое обещает стать одной из самых масштабных RPG последних лет. Игроки возьмут на себя роль наемника Клиффа, который отправляется в опасное путешествие по континенту Пайвел. Здесь царят жестокость и хаос, а над миром нависла угроза, требующая героического вмешательства.

Трейлер показал впечатляющую смесь динамичных боев в стиле Dark Souls, масштабных сражений с использованием мечей, щитов и магии, а также элементы исследования мира, напоминающие The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Особое внимание привлекает возможность оседлать драконов и использовать их в бою.

Первоначально проект задумывался как приквел к MMORPG Black Desert Online, но со временем перерос в самостоятельное эпическое приключение. Если игра сможет объединить свои разноплановые элементы воедино, она имеет все шансы стать новой классикой жанра.

Crimson Desert выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S в конце 2025 года. Фанаты RPG уже могут начать готовиться к следующему путешествию в этот загадочный и опасный мир.