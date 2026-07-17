Движок Blackspace Engine превзошёл движки от id Software и Guerrilla, завоевав награду за лучшую инновацию

Компания Pearl Abyss получила значительное признание за свою собственную технологию. Во время Develop:Star Awards 2026, проходившей в рамках конференции Develop в Великобритании, движок Blackspace Engine, используемый в Crimson Desert, получил награду за лучшую техническую инновацию, обойдя некоторые из самых известных движков отрасли.

По словам организаторов премии, Blackspace Engine представляет собой важную веху в развитии собственных графических движков. Эта награда подчёркивает технологические инновации инструмента и его способность оживить огромный открытый мир Crimson Desert, предлагая высококачественную графику, масштабность и производительность, считающуюся солидной даже для такого амбициозного проекта.

Достижение ещё более примечательно, учитывая уровень конкуренции. Технология Pearl Abyss соревновалась в этой категории с движком Decima Engine, разработанным Guerrilla Games и используемым в таких играх, как Death Stranding, а также с idTech 8, движком id Software, ответственным за работу последних игр франшизы DOOM.

Выпущенная в 2026 году, Crimson Desert сумела превзойти ожидания после непростого начала разработки. После нескольких корректировок, внесённых командой, эта экшен-RPG в итоге стала одним из главных событий года, получив похвалу главным образом за качество открытого мира, систему исследования и визуальную составляющую — аспекты, напрямую обусловленные движком Blackspace Engine.

Эта награда подтверждает успех Pearl Abyss в инвестировании в собственные технологии вместо использования коммерческих решений, таких как Unreal Engine или Unity. Благодаря этому международному признанию, Blackspace Engine теперь входит в число самых уважаемых игровых движков текущего поколения.

Blackspace Engine — это собственная технология Pearl Abyss, разработанная в течение нескольких лет для удовлетворения потребностей Crimson Desert. Среди её главных особенностей — глобальное освещение в реальном времени, продвинутая физика, динамические погодные эффекты, разрушение объектов, плавная потоковая передача открытого мира и детализированная анимация, позволяющая плавно переходить между сценами без экранов загрузки.

Несмотря на продвинутую графику Blackspace, в социальных сетях мнения разделились по поводу того, действительно ли она превосходит Decima от Sony и idTech от Microsoft. На момент запуска Crimson Desert демонстрировала довольно нестабильные результаты, особенно на консолях, с неравномерной производительностью, размытым изображением и чрезмерным появлением объектов на экране.