Джейсон Шрайер: шансы Crimson Desert стать "Игрой года" рухнули с 30% до 5%

Эпическая экшен-игра Crimson Desert от студии Pearl Abyss, которую последние месяцы безудержно хайпили на YouTube и TikTok, столкнулась с жесткой реальностью после выхода первых рецензий. И первым, кто обратил внимание общественности на драматическое падение ее шансов, стал известный журналист и инсайдер Джейсон Шрайер.

В начале этого месяца шансы Crimson Desert на победу в номинации "Игра года" на сайте азартных игр Kalshi составляли 30%, уступая только Grand Theft Auto VI (45%). Теперь же они снизились до 5%.

Причина - крайне неоднозначный прием игры критиками, в котором энтузиазма оказалось ровно столько же, сколько и резкого неприятия. Сам Шрайер также раскритиковал игру. В своем блоге в соцсети Bluesky он признался, что провел в Crimson Desert несколько часов, и назвал ее скучной и лишенной души.

Я поиграл всего несколько часов в сильно разрекламированную Crimson Desert, так что относитесь к моему мнению с долей скепсиса, но эти часы были настолько скучными и бездушными, что у меня абсолютно нет желания продолжать. Создается впечатление, будто это игра для людей, которые просто хотят "потреблять контент".

Пост вызвал бурную дискуссию. Часть пользователей согласилась с автором, другие же вступились за игру. Среди последних оказался журналист портала DayOne Джесси Норрис, который заявил: "После 115 часов я понимаю тебя, но, при всем уважении, не согласен". Также нашлись и те, кто с иронией напомнил Шрайеру, как он защищал Dragon Age: The Veilguard, намекнув на противоречивость его вкусов. Сам Шрайер не стал вступать в затяжную полемику, ответив оппонентам коротким "Окей".