Джейсон Шрайер: шансы Crimson Desert стать "Игрой года" рухнули с 30% до 5%

Эпическая экшен-игра Crimson Desert от студии Pearl Abyss, которую последние месяцы безудержно хайпили на YouTube и TikTok, столкнулась с жесткой реальностью после выхода первых рецензий. И первым, кто обратил внимание общественности на драматическое падение ее шансов, стал известный журналист и инсайдер Джейсон Шрайер.
В начале этого месяца шансы Crimson Desert на победу в номинации "Игра года" на сайте азартных игр Kalshi составляли 30%, уступая только Grand Theft Auto VI (45%). Теперь же они снизились до 5%.
Причина - крайне неоднозначный прием игры критиками, в котором энтузиазма оказалось ровно столько же, сколько и резкого неприятия. Сам Шрайер также раскритиковал игру. В своем блоге в соцсети Bluesky он признался, что провел в Crimson Desert несколько часов, и назвал ее скучной и лишенной души.
Я поиграл всего несколько часов в сильно разрекламированную Crimson Desert, так что относитесь к моему мнению с долей скепсиса, но эти часы были настолько скучными и бездушными, что у меня абсолютно нет желания продолжать. Создается впечатление, будто это игра для людей, которые просто хотят "потреблять контент".
Пост вызвал бурную дискуссию. Часть пользователей согласилась с автором, другие же вступились за игру. Среди последних оказался журналист портала DayOne Джесси Норрис, который заявил: "После 115 часов я понимаю тебя, но, при всем уважении, не согласен". Также нашлись и те, кто с иронией напомнил Шрайеру, как он защищал Dragon Age: The Veilguard, намекнув на противоречивость его вкусов. Сам Шрайер не стал вступать в затяжную полемику, ответив оппонентам коротким "Окей".
Исходя из игр что вышли и выйдут. Эта игра 100% игру года берет.
Мир не кажется пустым, начиная от нпс заканчивая всякими насекомыми и животными, очень плотно наполнен.
Куча разнообразных квестов, сюжет тут по сути и не нужен, есть чем заняться.
Очень много механик, не просто механик они очень хорошо проработаны, надо включать голову.
Разнообразная боевка, дерись как хочешь, и тебе не станет скучно.
Помимо сюжета, квестов, мир банально интересно исследовать, открывать для себя секретные места, находить сокровища и быть первооткрывателем.
Красиво реализовано освещение, погодные условия.
Музыка на высшем уровне, сравнима с Ведьмаком, просто фантастика. Просто звуковое сопровождение «всякие звуки вокруг тебя тоже сделаны на достойном уровне»
5 часов брожу по начальному городу и рядом с ним территориями, по ощущениям игра на часов 300, и ведь оно не надоедает)
а с чем сравнивать? гта6 вне конкуренции, это другая вселенная. резик кишка на 10 часов с сюжетом на уровне фанфиков. для меня кримзон игра года однозначно
Чамырдяй а не эксперт)))
Игра года ей точно не светит. Ну может с каким-нибудь ганшином поборется за звание лучшего ммо дрочилова.
Да тут не об Игре Года думать надо, а о том, чтобы в антирейтинге не занять первое место, как главный провал года.