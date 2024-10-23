Экшен Crimson Desert выйдет в 2025 году и предложит игрокам 80 часов одиночного контента и онлайн-режим в стиле GTA

Корейская студия Pearl Abyss, ранее отметившаяся запуском успешной ММО Black Desert, уже долгое время работает над амбициозной одиночной RPG под названием Crimson Desert. Проект был впервые анонсирован ещё в 2019 году и за это время подвергся серьёзным изменениям, включая полную переработку игрового процесса. В какой-то момент его выпуск был под вопросом, но, похоже, команде разработчиков удалось преодолеть все испытания, и теперь они готовы выпустить игру. Ожидается, что Crimson Desert выйдет в следующем году и удивит игроков огромным разнообразием контента.

Информацию о дате релиза Crimson Desert и её содержимом разработчики из Pearl Abyss раскрыли на закрытом брифинге для акционеров. Встреча состоялась ещё в сентябре, но только недавно в сеть попала полная расшифровка доклада, где было озвучено множество интересных деталей будущего релиза.

По словам представителей студии, команда планирует выпустить RPG в 2025 году. На старте будет доступен огромный открытый мир с множеством активностей и сюжетных заданий. В зависимости от степени исследования локаций, на прохождение игры можно будет потратить от 50 до 80 часов. При этом Pearl Abyss намерена активно поддерживать проект после релиза, запустив многопользовательский режим, который будет реализован в духе GTA Online.

Мы планируем выпустить Crimson Desert в следующем году, а затем разработать многопользовательский онлайн-контент, аналогичный многопользовательскому режиму GTA", — сообщили разработчики.

Сетевой режим будет включать внутриигровые покупки, которые позволят Crimson Desert выйти на долгосрочную окупаемость. Игрокам предложат скины и декоративные предметы, которые не будут обязательными для игры.

Есть опасения, что доход от консольных игр обычно сосредоточен в первый год, что вызывает беспокойство о долгосрочных прибылях. Поэтому мы разрабатываем многопользовательский режим для Crimson Desert с внутриигровыми покупками, такими как скины, оружие и многое другое/

— добавили в Pearl Abyss.

Crimson Desert выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК в 2025 году.