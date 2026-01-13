ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
Эксперты из Digital Foundry остались в полном восторге от технологий Crimson Desert

Gutsz Gutsz

Во время подкаста DF Direct Weekly, посвященного итогам выставки CES 2026, специалисты Digital Foundry неожиданно выделили главного фаворита среди показанных игр. Им стал южнокорейский экшен с открытым миром Crimson Desert, который демонстрировался на стенде компании AMD. Технический эксперт Алекс Батталья, лично опробовавший демоверсию, назвал проект "крайне впечатляющим" и похвалил разработчиков из Pearl Abyss за использование собственного движка BlackSpace Engine, отказавшихся от готовых решений вроде Unreal Engine 5.

Особенно экспертов удивили передовые графические технологии:

  • Освещение: В игре используется решение, описанное как "глобальное освещение с трассировкой пути", обеспечивающее качественное рассеянное и непрямое освещение сцены.
  • Детализация: Огромная дальность прорисовки с минимальным использованием упрощенных моделей на дальнем плане.
  • Физика воды: Симуляция воды реализована на уровне частиц, что позволяет ей иметь реальный поток и переменную высоту, а не просто быть деформируемой сеткой — «как физика старой школы», но на новом уровне.

Демо запускалось в нативном 4K на системе с процессором AMD Ryzen 9850X3D и видеокартой RX 9070 XT, выдавая при этом 40-50 кадров в секунду. В финальной версии обещана поддержка новейших технологий апскейлинга FSR 4 («Redstone»), генерации кадров на основе машинного обучения и реконструкции лучей (Ray Regeneration).

Журналисты Digital Foundry отметили, что Crimson Desert ощущается как редкий пример действительно инновационной технологии в игровой индустрии, созданной не гигантами западного рынка, а амбициозной корейской студией. Специалисты с нетерпением ждут релиза, чтобы провести полноценный технический разбор этого "PC-ориентированного" проекта.

Дата выхода Crimson Desert по-прежнему заявлена на март этого года для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  7
Габенушка

За 4300 пусть себе оставят эту японщину ,там наверно оптимизация будет хуже чем в драгонс догме 2

нитгитлистер

это южно-корейщина

Габенушка нитгитлистер

Да какая разница, одно и тоже по сути ,что там мангака головного мозга,что там

QuerulousLytton
Демо запускалось в нативном 4K на системе с процессором AMD Ryzen 9850X3D и видеокартой RX 9070 XT, выдавая при этом 40-50 кадров в секунду.

То есть в тщательно отполированном куске игры(каковым обычно является демо), на топовой системе она выдает 50 кадров максимум. Сколько же кадров она будет выдавать в релизной версии на среднем железе? 10? И какой тогда смысл в передовой графике?

MrGamerDad

Какие у тебя современные игры в нативе идут выше 60фпс в 4К?

Vantor

А потом окажется что сюжет дерьмо,за то Технологии.

нитгитлистер

а когда красные успели хорошо научится в рейтрейсинг? чет брехнёй попахивает

