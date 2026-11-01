Ещё одна заплатка - для Crimson Desert вышел патч 2.04.05: он устраняет вылет в бою с Равоком и ошибки заданий

Вышло обновление 2.04.05 для Crimson Desert, в котором исправлен ряд ошибок, приводивших к вылетам игры и проблемам с прохождением заданий. В частности, устранена причина вылета во время сражения с Равоком из клана Диких Клыков, а также исправлена ошибка, из-за которой при определённых условиях игроки не могли продвинуться по сюжетной линии личного задания Дамианы — «Конец и начало».
Кроме того, патч решает проблемы с выполнением заданий, связанных с предложением руки и сердца некоторым ведьмам, а также исправляет ошибку в задании Клиффа «За пределами границ». Обновление уже доступно в Steam, PlayStation и Epic Games Store; игрокам на Xbox и в Mac App Store придётся подождать ещё немного.
Список изменений в обновлении 2.04.05
Исправления вылетов
- Устранена ошибка, вызывавшая вылет игры во время сражения с Равоком из клана Диких Клыков.
Исправления, связанные с прохождением заданий
- Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно продолжить выполнение личного задания Дамианы «Конец и начало», если основной сюжетный квест «Конец пути» был завершён в определённый промежуток времени.
- Исправлена ошибка, препятствовавшая прохождению заданий, связанных с предложением руки и сердца некоторым ведьмам.
- Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было продвинуться по заданию Клиффа «За пределами границ» при отсутствии удочки.
Гениальная пострелизная поддержка. Так быстро правят простейшие незначительные баги, что просто удивляет, почему другие студии так не делают? В том же Скайриме с 2011 года серьёзные баги НА месте, не смотря на все переиздания. А тут в Crimson Desert корейцы патчат всё с какой-то молниеносной скоростью. Молодцы, одним словом. Точка.
Таким разработчикам можно памятник при жизни поста