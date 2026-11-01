Ещё одна заплатка - для Crimson Desert вышел патч 2.04.05: он устраняет вылет в бою с Равоком и ошибки заданий

Вышло обновление 2.04.05 для Crimson Desert, в котором исправлен ряд ошибок, приводивших к вылетам игры и проблемам с прохождением заданий. В частности, устранена причина вылета во время сражения с Равоком из клана Диких Клыков, а также исправлена ​​ошибка, из-за которой при определённых условиях игроки не могли продвинуться по сюжетной линии личного задания Дамианы — «Конец и начало».

Кроме того, патч решает проблемы с выполнением заданий, связанных с предложением руки и сердца некоторым ведьмам, а также исправляет ошибку в задании Клиффа «За пределами границ». Обновление уже доступно в Steam, PlayStation и Epic Games Store; игрокам на Xbox и в Mac App Store придётся подождать ещё немного.

Список изменений в обновлении 2.04.05

Исправления вылетов

Устранена ошибка, вызывавшая вылет игры во время сражения с Равоком из клана Диких Клыков.

Исправления, связанные с прохождением заданий