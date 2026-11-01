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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 791 оценка

Ещё одна заплатка - для Crimson Desert вышел патч 2.04.05: он устраняет вылет в бою с Равоком и ошибки заданий

monk70 monk70

Вышло обновление 2.04.05 для Crimson Desert, в котором исправлен ряд ошибок, приводивших к вылетам игры и проблемам с прохождением заданий. В частности, устранена причина вылета во время сражения с Равоком из клана Диких Клыков, а также исправлена ​​ошибка, из-за которой при определённых условиях игроки не могли продвинуться по сюжетной линии личного задания Дамианы — «Конец и начало».

Кроме того, патч решает проблемы с выполнением заданий, связанных с предложением руки и сердца некоторым ведьмам, а также исправляет ошибку в задании Клиффа «За пределами границ». Обновление уже доступно в Steam, PlayStation и Epic Games Store; игрокам на Xbox и в Mac App Store придётся подождать ещё немного.

Список изменений в обновлении 2.04.05

Исправления вылетов

  • Устранена ошибка, вызывавшая вылет игры во время сражения с Равоком из клана Диких Клыков.

Исправления, связанные с прохождением заданий

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой было невозможно продолжить выполнение личного задания Дамианы «Конец и начало», если основной сюжетный квест «Конец пути» был завершён в определённый промежуток времени.
  • Исправлена ​​ошибка, препятствовавшая прохождению заданий, связанных с предложением руки и сердца некоторым ведьмам.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой невозможно было продвинуться по заданию Клиффа «За пределами границ» при отсутствии удочки.
Обновления 57
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20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
Janekste

Гениальная пострелизная поддержка. Так быстро правят простейшие незначительные баги, что просто удивляет, почему другие студии так не делают? В том же Скайриме с 2011 года серьёзные баги НА месте, не смотря на все переиздания. А тут в Crimson Desert корейцы патчат всё с какой-то молниеносной скоростью. Молодцы, одним словом. Точка.

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Пользователь ВКонтакте

Таким разработчикам можно памятник при жизни поста