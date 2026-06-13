"Это будет нечто совершенно иное" - крупное дополнение к Crimson Desert удивит даже самых преданных фанатов

Последние месяцы были исключительно напряжёнными для южнокорейской студии Pearl Abyss. С момента запуска Crimson Desert в марте разработчики регулярно выпускали обновления, темп которых часто удивлял игроков. В игре появились, среди прочего, новые функции: повторы битв с боссами, возможность настройки кнопок контроллера, расширенная система питомцев, дополнительные ездовые животные и мини-игра в пинбол.

Несмотря на интенсивный процесс улучшения игры и очень хорошие отзывы, разработчики не намерены почивать на лаврах. Во время Summer Game Fest 2026 отраслевые редакторы поговорили с Уиллом Пауэрсом, директором по маркетингу и связям с общественностью Pearl Abyss, который раскрыл несколько секретов о предстоящем дополнении Crimson Desert.

Хотя представитель студии не раскрыл конкретных деталей, он ясно дал понять, что новый контент будет существенно отличаться от всего, что игроки получили после запуска.

Это будет нечто совершенно другое, будь то по масштабу, размаху или размеру.

Его заявление для IGN также кажется интересным. Пауэрс подчеркнул, что Pearl Abyss намеренно называет предстоящий проект «DLC», а не очередным обновлением.

Всё, что мы сделали и добавили в игру до сих пор, называлось обновлениями. Мы называем предстоящий проект DLC, поэтому он будет отличаться от всех обновлений, которые мы выпускали с момента запуска игры. Мы называем это DLC, и у нас есть для этого веская причина.

Хотя подробности пока держатся в секрете, слова Пауэрса предполагают, что игроки могут ожидать чего-то гораздо большего, чем просто очередной набор новых функций или активностей.

В ходе интервью также обсуждалась интенсивная поддержка Crimson Desert. Пауэрс ещё раз подтвердил, что философия студии на протяжении многих лет основана на постоянном развитии игр.

ДНК компании неразрывно связана с концепцией «игры как сервис». Поэтому, даже несмотря на то, что это однопользовательская игра, это не меняет основной идентичности разработчиков и того, как они хотят поддерживать сообщество, пояснил он.

По словам Пауэрса, именно вовлечённость и активность игроков мотивируют команду продолжать разработку игры.

Мы просим вас играть более 100 часов, что является значительным вложением. Однако, если вы готовы потратить свои деньги, мы хотим вас вознаградить. Вы получите опыт, который предлагает множество занятий и делает игру более увлекательной.

Pearl Abyss регулярно анализирует отзывы сообщества и стремится учитывать наиболее распространённые замечания. Среди элементов, которые разработчики намерены продолжать улучшать, — сюжет. Однако Пауэрс подчеркнул, что студия не планирует полную переработку сюжета. Вместо этого они рассматривают возможность улучшения связности повествования и более подробного объяснения мотивации отдельных персонажей.