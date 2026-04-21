"Это смешно": исполнитель роли Клиффа прокомментировал пикантные модификации для Crimson Desert

Сообщество моддеров уже успело взяться за Crimson Desert — как и в случае со многими популярными играми, фанаты начали создавать необычные и порой довольно провокационные модификации. Некоторые из них позволяют изменить внешний вид главного героя Клиффа или даже убрать часть его экипировки.

Интересно, что один из людей, стоящих за персонажем, не видит в этом ничего плохого. Актёр захвата движений Клиффа, Тревор Макьюэн, во время сессии вопросов и ответов на Reddit признался, что подобные моды его скорее забавляют.

По его словам, он относится к этому с юмором и не против того, чтобы игроки экспериментировали с модификациями. Макьюэн подчеркнул, что главное — чтобы пользователи получали удовольствие от игры.

При этом актёр отметил, что подобные развлечения остаются допустимыми, пока они никому не вредят и не вызывают негативных последствий.

В игровой индустрии подобная реакция разработчиков и актёров встречается не так уж редко. Популярные персонажи часто становятся объектом творчества фанатов, а моддинг в целом помогает продлить интерес к проекту и поддерживать активность сообщества вокруг игры.