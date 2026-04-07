Фанат Crimson Desert играл по 56 часов подряд ради платинового трофея

Один из самых преданных игроков Crimson Desert сумел получить платиновый трофей на PlayStation 5 в рекордные сроки, потратив на это более 300 часов — и крайне нестандартным способом.

Пользователь под ником TioZer0 прошёл игру практически «на износ»: по его словам, он играл по 56 часов подряд, после чего спал всего около восьми часов и повторял этот цикл. За всё время он сделал лишь короткие перерывы на еду, душ и редкую работу.

В общей сложности на достижение платинового статуса ушло около 305 часов. При этом игрок отметил, что значительная часть времени была потрачена на дополнительные активности, включая сбор ресурсов, рыбалку и охоту, которые он в итоге назвал одной из самых утомительных частей процесса.

Интересно, что даже представители разработчика — компании Pearl Abyss — отреагировали на этот результат с долей беспокойства. В соцсетях они подсчитали общее время с момента релиза игры и пришли к выводу, что такой график оставляет слишком мало времени на сон.

Сам игрок также признал, что его подход нельзя назвать здоровым, и не советует повторять подобный опыт. Несмотря на это, его достижение уже стало одним из самых обсуждаемых в сообществе и подчёркивает масштаб самой игры, в которой даже после получения всех трофеев остаётся большое количество контента.