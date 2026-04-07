Crimson Desert 20.03.2026
Фанат Crimson Desert играл по 56 часов подряд ради платинового трофея

Один из самых преданных игроков Crimson Desert сумел получить платиновый трофей на PlayStation 5 в рекордные сроки, потратив на это более 300 часов — и крайне нестандартным способом.

Пользователь под ником TioZer0 прошёл игру практически «на износ»: по его словам, он играл по 56 часов подряд, после чего спал всего около восьми часов и повторял этот цикл. За всё время он сделал лишь короткие перерывы на еду, душ и редкую работу.

Чтобы получить первую платину в Crimson Desert, потребовалось почти 300 часов и более двух недель с момента релиза

В общей сложности на достижение платинового статуса ушло около 305 часов. При этом игрок отметил, что значительная часть времени была потрачена на дополнительные активности, включая сбор ресурсов, рыбалку и охоту, которые он в итоге назвал одной из самых утомительных частей процесса.

Интересно, что даже представители разработчика — компании Pearl Abyss — отреагировали на этот результат с долей беспокойства. В соцсетях они подсчитали общее время с момента релиза игры и пришли к выводу, что такой график оставляет слишком мало времени на сон.

Сам игрок также признал, что его подход нельзя назвать здоровым, и не советует повторять подобный опыт. Несмотря на это, его достижение уже стало одним из самых обсуждаемых в сообществе и подчёркивает масштаб самой игры, в которой даже после получения всех трофеев остаётся большое количество контента.

Wlados3d

Потом этот чел такой "эх, как жаль, что новых игр не выходит, совсем не во что играть.."

CTPAuDEP

Во всём нужна мера.

Summor Ner

Между фанатами коричневого десерта и задрами любой ммо дрочильни оказывается очень много общего. И те и те прямо-таки ноулайферы с большой буквы.😁

ojibra_6y3oba

Вы разблокировали достижение "ультразадрот мегалудоман"

Snake2105
