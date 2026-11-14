Фанаты Crimson Desert в ярости - ещё ни одна студия не лгала игрокам настолько нагло

Искусственный интеллект в видеоиграх уже давно вызывает бурные эмоции, а последние новости от создателей Crimson Desert лишь подливают масла в огонь. Корейская студия Pearl Abyss, известная своими великолепными открытыми мирами, вновь оказалась в центре PR-скандала.

В своем последнем финансовом отчёте компания открыто заявила о намерении активно и повсеместно использовать инструменты на базе ИИ при разработке своих будущих проектов. Это объявление привело в ярость игровое сообщество, которое уже порядком устало от подобного подхода разработчиков.

Возмущение игроков вполне объяснимо, особенно если вспомнить, как компания вела себя во время выхода самой Crimson Desert. Вскоре после релиза внимательные фанаты обнаружили в игровом мире странные изображения, созданные компьютером. Разработчики дали весьма туманные объяснения: мол, это были лишь временные файлы, которые случайно попали в финальную версию, но их уже оперативно удалили в одном из обновлений. Более того, они горячо уверяли игроков, что подобные «продукты» алгоритмов больше никогда не появятся в игре. Сегодня эти обещания звучат как дурная шутка — или, проще говоря, как откровенная ложь, призванная создать положительный имидж вокруг приключений Клиффа.

Теперь же Pearl Abyss идет ва-банк, открыто заявляя, что искусственный интеллект станет неотъемлемой частью практически всех аспектов их работы. И хотя студия клятвенно обещает, что ключевые элементы геймплея по-прежнему будут создаваться вручную, они также отмечают, что ИИ будет помогать им в «поддержке создания контента» и «тестировании оптимизации».

Многие геймеры видят в этом лишь классическую корпоративную уловку, призванную замаскировать банальное желание компании сократить расходы на найм реальных художников и тестировщиков.

Столь грубый и пренебрежительный подход выглядит особенно неприятно, учитывая, что в портфолио компании есть весьма популярные и значимые проекты. Стало известно, что выход их многообещающей игры DokeV, напоминающей серию Pokémon, теперь запланирован на 2028 год — хотя изначально релиз должен был состояться ещё много лет назад. Трудно отделаться от ощущения, что разработчики полностью утратили доверие своей аудитории.