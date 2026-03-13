Физические издания Crimson Desert нельзя будет запустить до 19 марта

Накануне релиза ожидаемой игры нередко можно наблюдать, как физические копии попадают в оборот до официальной даты выхода. Это часто приводит к тому, что недобросовестные пользователи начинают делиться спойлерами в сети.
Очевидно, что в Pearl Abyss планируют противодействовать этому явлению, внедрив ограничение в Crimson Desert. Получить диск заранее — не значит сразу же начать играть. Система вежливо попросит подождать до 19 марта 2026 года, прежде чем можно будет отправиться на защиту континента Пайвелл.
Pearl Abyss фактически превратила физические копии в цифровые ключи, сделав интернет-активацию обязательным условием для входа. Информация на упаковке подтверждает: диск не является самодостаточным носителем и требует докачки критически важных файлов.
Это делает любую попытку раннего запуска бессмысленной, так как доступ к недостающим данным откроется на серверах разработчиков строго в назначенный час
Учитывая это и то, как они трясутся, лишь бы полноценный обзор вышел не раньше, чем за день до релиза (пруф), создается картина того, что не так все гладко с игрой. Всем, кто сделал предзаказ, время напрячься.
По ходу полное г будет если так бояться
И это замечательно друзья мои, ибо нефиг!
Ко, ко, ко, физические издание это сила, ко, ко, ко, игра полностью моя, ко, ко, ко; всунул и играй! Они и физику при желание обнулить могут)
Ожидаемо, объём то большой.