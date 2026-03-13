ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 480 оценок

Физические издания Crimson Desert нельзя будет запустить до 19 марта

Gruz_ Gruz_

Накануне релиза ожидаемой игры нередко можно наблюдать, как физические копии попадают в оборот до официальной даты выхода. Это часто приводит к тому, что недобросовестные пользователи начинают делиться спойлерами в сети.

Очевидно, что в Pearl Abyss планируют противодействовать этому явлению, внедрив ограничение в Crimson Desert. Получить диск заранее — не значит сразу же начать играть. Система вежливо попросит подождать до 19 марта 2026 года, прежде чем можно будет отправиться на защиту континента Пайвелл.

Pearl Abyss фактически превратила физические копии в цифровые ключи, сделав интернет-активацию обязательным условием для входа. Информация на упаковке подтверждает: диск не является самодостаточным носителем и требует докачки критически важных файлов.

Это делает любую попытку раннего запуска бессмысленной, так как доступ к недостающим данным откроется на серверах разработчиков строго в назначенный час

Комментарии:  18
NРС

Учитывая это и то, как они трясутся, лишь бы полноценный обзор вышел не раньше, чем за день до релиза (пруф), создается картина того, что не так все гладко с игрой. Всем, кто сделал предзаказ, время напрячься.

9
Abarmot90

По ходу полное г будет если так бояться

7
Alex Energy

И это замечательно друзья мои, ибо нефиг!

5
Даздрасен Дыклоп

Ко, ко, ко, физические издание это сила, ко, ко, ко, игра полностью моя, ко, ко, ко; всунул и играй! Они и физику при желание обнулить могут)

5
sa1958

Ожидаемо, объём то большой.

4
