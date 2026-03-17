"Где освещение?": утекшие скриншоты ПК-версии Crimson Desert напугали фанатов "мылом" и отсутствием теней

Западная игровая пресса уже вовсю играет в предрелизную версию ролевого экшена Crimson Desert и готовит подробные обзоры, до выхода которых осталось совсем мало времени. Мы уже писали о восторженных реакциях некоторых тестировщиков, обещавших настоящий некст-ген, не уступающий проектам Rockstar Games. Однако новые утечки заставили многих усомниться в стабильности визуальной составляющей долгожданного корейского блокбастера.

На Reddit была опубликована подборка скриншотов ПК-версии игры. Автор утечки заявил, что играл с патчем "первого дня" на ультимативной системе с RTX 5090, включив качество графики на максимальное качество с апскейлером DLSS 4.5 (качество). Однако картинка, мягко говоря, не оправдала завышенных ожиданий пользователей.

На снимках в том числе сделанных в фоторежиме можно разглядеть главного героя Клиффа, а также женского играбельного персонажа Дамиану. И если сами модели брони выглядят детализировано, то окружение разочаровало фанатов:

Картинка выглядит плоской, как ад. Я надеюсь, что на этих кадрах отключена трассировка лучей... трава выглядит так, будто у нее вообще нет теней.

— жалуются в комментариях.

Часть геймеров иронично называет показанное "восточноевропейским джанком" с вкраплениями современных технологий освещения, которое работает через раз. Присутствует эффект «замыленности» текстур заднего плана и низкого качества некоторых поверхностей, что контрастирует с гладкими рендер-трейлерами от разработчиков. Игроки надеются, что это лишь техническая ошибка скриншотов конкретного пользователя или проблема пре-релизного билда, в котором были сломаны глобальные тени.

Crimson Desert выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, и Mac уже 20 марта 2026 года. Напоминаем, что в нашем разделе "Гайды" уже доступны руководства про открытый мир и даже местный бестиарий боссов.