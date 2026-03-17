Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 508 оценок

"Где освещение?": утекшие скриншоты ПК-версии Crimson Desert напугали фанатов "мылом" и отсутствием теней

Gutsz Gutsz

Западная игровая пресса уже вовсю играет в предрелизную версию ролевого экшена Crimson Desert и готовит подробные обзоры, до выхода которых осталось совсем мало времени. Мы уже писали о восторженных реакциях некоторых тестировщиков, обещавших настоящий некст-ген, не уступающий проектам Rockstar Games. Однако новые утечки заставили многих усомниться в стабильности визуальной составляющей долгожданного корейского блокбастера.

На Reddit была опубликована подборка скриншотов ПК-версии игры. Автор утечки заявил, что играл с патчем "первого дня" на ультимативной системе с RTX 5090, включив качество графики на максимальное качество с апскейлером DLSS 4.5 (качество). Однако картинка, мягко говоря, не оправдала завышенных ожиданий пользователей.

На снимках в том числе сделанных в фоторежиме можно разглядеть главного героя Клиффа, а также женского играбельного персонажа Дамиану. И если сами модели брони выглядят детализировано, то окружение разочаровало фанатов:

Картинка выглядит плоской, как ад. Я надеюсь, что на этих кадрах отключена трассировка лучей... трава выглядит так, будто у нее вообще нет теней.

— жалуются в комментариях.

Часть геймеров иронично называет показанное "восточноевропейским джанком" с вкраплениями современных технологий освещения, которое работает через раз. Присутствует эффект «замыленности» текстур заднего плана и низкого качества некоторых поверхностей, что контрастирует с гладкими рендер-трейлерами от разработчиков. Игроки надеются, что это лишь техническая ошибка скриншотов конкретного пользователя или проблема пре-релизного билда, в котором были сломаны глобальные тени.

Crimson Desert выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, и Mac уже 20 марта 2026 года. Напоминаем, что в нашем разделе "Гайды" уже доступны руководства про открытый мир и даже местный бестиарий боссов.

31
43
Great-heartedElio

во будет ржака, когда игра окажется полным гaвнищем

AlrightRathar

зачем освещение? ДЛСС 5 же придет и осветит, аминь

ОгурчикЮрец

Так, кто врёт.

Digital Foundry которые не слово, про это не сказали, и у них на видео все было норм. И на кучу других видео. (Не смотря про их странное облизывание ДЛС 5)

Или

Рандомный чел, который просто решил похайпить.

Посмотрим сами.

NarutoyZ

Просто с тенями там будет 5-10 фпс

Alex Energy

Ага, конечно, щас начнут пичкать скрины с бюджетных пк… Чушь это все

