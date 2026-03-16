Гигантский мир Crimson Desert вызывает тревогу у ветеранов индустрии

Будущий релиз Crimson Desert обещает впечатляющий масштаб. Судя по трейлерам и демонстрациям, разработчики из Pearl Abyss вложили в проект огромные ресурсы, а одним из главных элементов игры должен стать её гигантский открытый мир. Однако некоторые ветераны индустрии относятся к этому с осторожностью.

Поводом для обсуждения стали слова Джон Линнеман из Digital Foundry. Он рассказал, что путь от стартовой деревни до вершины пустынной горы в игре занял у него около четырёх часов. По его словам, такой масштаб мира напомнил ему ощущения от исследований в Red Dead Redemption 2 и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, где игрокам действительно хотелось изучать каждый уголок карты.

Тем не менее глава Moon Studios Томас Малер призвал не спешить с восторгами. По его словам, огромный мир может легко превратиться в «процедурно созданную пустую оболочку», если он недостаточно наполнен интересным контентом. Малер отметил, что хорошо понимает, насколько сложен качественный дизайн уровней и сколько времени требуется на создание действительно продуманных локаций.

В качестве примера он привёл The Legend of Zelda: Breath of the Wild, разработанную Nintendo. По его словам, даже этой студии пришлось задействовать сотни разработчиков, чтобы заполнить огромный мир игры контентом, однако значительная часть активностей всё равно оказалась довольно простой — вроде поиска семян короков. По мнению Малера, единственный способ избежать ощущения пустоты — сделать практически каждый участок мира интерактивным, но он сомневается, что именно такой подход применён в Crimson Desert.

Отдельные вопросы у игроков вызывает техническое состояние игры на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. До сих пор демонстрации геймплея проводились в основном на ПК и PlayStation 5 Pro, что заставило часть игроков требовать показать, как проект работает на других платформах.

PR-менеджер Pearl Abyss Уилл Пауэрс ответил на эти опасения довольно спокойно. Он отметил, что студия уже публиковала системные требования и демонстрировала геймплей на нескольких платформах, добавив с иронией: «Дайте нашей видеокоманде немного отдохнуть».

Релиз Crimson Desert намечен на 19 марта, и совсем скоро игроки смогут сами оценить, оправдает ли игра ожидания и сможет ли её огромный мир предложить достаточно контента для исследования.