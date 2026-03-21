Глава издательского направления Palworld назвал Crimson Desert "игрой мечты"

Несмотря на неоднозначную реакцию игроков, Crimson Desert получила крайне положительный отзыв от Джона Бакли — одного из руководителей издательского направления создателей Palworld.

Проведя в игре около семи часов, Бакли заявил, что проект полностью соответствует его вкусам. Он отметил, что в основном занимался исследованием мира и свободной активностью, не уделяя особого внимания сюжету.

При этом разработчик не стал игнорировать критику: по его словам, он понимает претензии игроков и согласен, что игра подойдёт далеко не всем. Тем не менее, личные впечатления у него остались исключительно положительными — Crimson Desert он назвал «игрой своей мечты».

На релизе проект столкнулся со смешанными отзывами пользователей, которые в первую очередь жалуются на неудобное управление и спорные механики. В то же время многие отмечают масштаб мира и разнообразие возможностей.