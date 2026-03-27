Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 904 оценки

Глава Pearl Abyss намерен сделать Crimson Desert игрой, которую будут любить долгие годы

Компания Pearl Abyss провела ежегодное собрание акционеров, где подвела итоги и раскрыла планы по развитию Crimson Desert. Генеральный директор Хо Чжинён подчеркнул: студия намерена сделать игру проектом, который будет востребован и любим игроками на протяжении многих лет.

Несмотря на финансовые сложности, запуск Crimson Desert оказался успешным. Игра разошлась тиражом в 3 миллиона копий всего за четыре дня, заняла первое место по продажам в Steam, собрала более 240 тысяч одновременных игроков и привлекла сотни тысяч зрителей на Twitch. При этом рост выручки компании в 2025 году составил почти 10%, хотя активные маркетинговые вложения привели к операционным убыткам.

Во время сессии вопросов акционеры затронули критику сюжетной составляющей. Руководство признало, что нарратив не оправдал ожиданий части аудитории, однако объяснило это фокусом на геймплее — именно он стал ключевой сильной стороной проекта и привлёк игроков.

Также прозвучало много вопросов о загружаемом контенте (DLC) и стратегии получения доходов в будущем. Хо Чжинён отметил, что существует возможность не только продавать DLC отдельно, но и поддерживать продажи базовой версии игры за счет расширения контента. Он сообщил, что конкретный план по DLC пока не утверждён, добавив, что компания сначала сосредоточится на стабилизации игры и расширении продаж базовой версии, а затем определит дальнейшие шаги с учётом рентабельности.

Также компания подтвердила, что будет активно развивать Crimson Desert на основе отзывов сообщества. Цель — продлить жизненный цикл игры и удерживать интерес аудитории в долгосрочной перспективе.

Параллельно ведётся работа над следующим проектом — DokeV, который создаётся на том же движке BlackSpace Engine. Более подробную информацию о нём обещают раскрыть уже в этом году.

Таким образом, Pearl Abyss делает ставку не на быстрые дополнения, а на постепенное развитие Crimson Desert, рассчитывая превратить игру в долгоживущий флагман компании.

Кей Овальд

Да как вы задостали делать из игры сервисы... В общем реально, на ближайшие пару лет об игру можно и нужно забыть. Это тупо бета-тест сейчас.

Константин335

Вот добавили бы туда классный сюжет, было бы другое дело

Costollom
Глава Pearl Abyss намерен сделать Crimson Desert игрой, которую будут любить долгие годы, но планов на DLC пока нет

А когда начали любить?

вортигонт вортигонтович

уже полюбил чмок в пупок главе пёрл аббисс

inkomniak

Траву норм цвет сделайте для начала)))

