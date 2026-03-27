Глава Pearl Abyss намерен сделать Crimson Desert игрой, которую будут любить долгие годы

Компания Pearl Abyss провела ежегодное собрание акционеров, где подвела итоги и раскрыла планы по развитию Crimson Desert. Генеральный директор Хо Чжинён подчеркнул: студия намерена сделать игру проектом, который будет востребован и любим игроками на протяжении многих лет.

Несмотря на финансовые сложности, запуск Crimson Desert оказался успешным. Игра разошлась тиражом в 3 миллиона копий всего за четыре дня, заняла первое место по продажам в Steam, собрала более 240 тысяч одновременных игроков и привлекла сотни тысяч зрителей на Twitch. При этом рост выручки компании в 2025 году составил почти 10%, хотя активные маркетинговые вложения привели к операционным убыткам.

Во время сессии вопросов акционеры затронули критику сюжетной составляющей. Руководство признало, что нарратив не оправдал ожиданий части аудитории, однако объяснило это фокусом на геймплее — именно он стал ключевой сильной стороной проекта и привлёк игроков.

Также прозвучало много вопросов о загружаемом контенте (DLC) и стратегии получения доходов в будущем. Хо Чжинён отметил, что существует возможность не только продавать DLC отдельно, но и поддерживать продажи базовой версии игры за счет расширения контента. Он сообщил, что конкретный план по DLC пока не утверждён, добавив, что компания сначала сосредоточится на стабилизации игры и расширении продаж базовой версии, а затем определит дальнейшие шаги с учётом рентабельности.

Также компания подтвердила, что будет активно развивать Crimson Desert на основе отзывов сообщества. Цель — продлить жизненный цикл игры и удерживать интерес аудитории в долгосрочной перспективе.

Параллельно ведётся работа над следующим проектом — DokeV, который создаётся на том же движке BlackSpace Engine. Более подробную информацию о нём обещают раскрыть уже в этом году.

Таким образом, Pearl Abyss делает ставку не на быстрые дополнения, а на постепенное развитие Crimson Desert, рассчитывая превратить игру в долгоживущий флагман компании.