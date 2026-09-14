Глава Pearl Abyss номинирован на государственную награду Южной Кореи - после успеха Crimson Desert

Председатель совета директоров Pearl Abyss Ким Дэ-иль номинирован на Korea Content Awards 2026 в категории за вклад в развитие игровой индустрии. Поводом для выдвижения стали результаты компании на международном рынке, в том числе коммерческий успех Crimson Desert.

Игра, созданная на собственном движке Pearl Abyss, показала особенно быстрый рост продаж. В первый день было реализовано 2 млн копий, менее чем за месяц показатель превысил 5 млн, а спустя 83 дня Crimson Desert преодолела отметку в 6 млн проданных экземпляров.

В материалах номинации также отмечается вклад Ким Дэ-иля в развитие Pearl Abyss и повышение экспортной конкурентоспособности корейских игр. Компания связывает значительную часть своих результатов с развитием собственных технологий и такими проектами, как Black Desert и Crimson Desert. Совокупная выручка Pearl Abyss оценивается примерно в 3 трлн вон.

Помимо Ким Дэ-иля, на награду в игровой категории претендуют директор Netmarble Neo Чин Сон-гун, профессиональный игрок DRX Knee (Пэ Чжэ-мин) и киберспортивный комментатор Чон Ён-джун.

Для Ким Дэ-иля это далеко не первая государственная награда. Ранее он и возглавляемые им проекты уже отмечались корейскими премиями за разработку игр и успех на зарубежных рынках. Теперь стремительный международный успех Crimson Desert может принести руководителю Pearl Abyss ещё одно значимое признание — уже за вклад в развитие всей игровой индустрии Южной Кореи.