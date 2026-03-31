Главный герой Crimson Desert появится в Fortnite - скин можно получить за покупку игры

Epic Games и разработчики Crimson Desert объявили о новом кроссовере с Fortnite. В популярной королевской битве появился эксклюзивный скин Клифa — главного героя игры от студии Pearl Abyss.

Получить косметический предмет смогут не все игроки. Скин выдаётся в качестве бонуса за покупку или предзаказ Crimson Desert в магазине Epic Games Store. После покупки игрокам будет автоматически предоставлен костюм персонажа в Fortnite.

Акция распространяется на все покупки игры в Epic Games Store, начиная с 23 января 2026 года. При этом награда будет доступна с 19 марта 2026 года и останется доступной до тех пор, пока Crimson Desert находится в продаже в магазине.

Чтобы получить скин, пользователям необходимо связать свой аккаунт Epic Games с Fortnite. После этого предмет будет добавлен в инвентарь автоматически.

Fortnite уже давно известна масштабными коллаборациями с различными игровыми и медийными франшизами. Новый кроссовер с Crimson Desert продолжает эту традицию и одновременно служит дополнительной рекламой для предстоящего релиза игры.