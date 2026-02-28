Графика релизной версии Crimson Desert впечатлила Digital Foundry: специалисты разобрали возможности движка

Видео от канала Digital Foundry представляет глубокий технический разбор возможностей BlackSpace Engine, на котором создается одиночный экшен с открытым миром Crimson Desert от Pearl Abyss. Эксперты подробно объясняют, как студии удалось достичь графики и физики, которую многие называют «некстгеном».
В отличие от большинства студий, которые переходят на Unreal Engine 5, Pearl Abyss разработали собственный движок. Это позволило оптимизировать систему под открытые миры, сложную физику и детализированную анимацию персонажей без ограничений стороннего движка.
Игра использует продвинутое динамическое глобальное освещение: солнечные лучи пробиваются сквозь листву, облака и туман имеют объемную структуру, а циклы времени суток и динамическая погода усиливают эффект погружения. Эксперты особенно выделяют отражения на основе RT и реалистичное освещение воды, включая океаны, реки и ручьи, а также разрушение окружающей среды, создающее ощущение живого мира.
Физика и взаимодействие с окружением поражают реализмом: разрушаемые объекты ломаются по законам физики, трава и ткань реагируют на ветер и движения персонажей, а система инверсной кинематики делает удары «тяжелыми» и естественными. Дальность прорисовки и алгоритмы стриминга данных позволяют сохранять высокую детализацию даже на больших расстояниях, исключая pop-in, а городские и природные ландшафты выглядят убедительно и трехмерно.
Спецэффекты — искры, кровь, пыль, магические всполохи — сами являются источниками света, усиливая погружение в темные локации. Высокая детализация мимики персонажей делает диалоги живыми, а кат-сцены — кинематографичными. Эксперты отмечают стабильный фреймрейт даже на ультра-настройках в 4K на AMD Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 9 7900X3D, при этом Pearl Abyss интегрируют апскейлинг (FSR) и технологии генерации кадров для консолей и ПК среднего сегмента.
Digital Foundry приходит к выводу, что Crimson Desert и BlackSpace Engine устанавливают новую планку для открытых миров. Собственный движок Pearl Abyss демонстрирует, что независимые разработки могут конкурировать и даже превосходить отраслевые стандарты, сочетая высокую графику, реалистичную физику и продуманную оптимизацию.
Судя по последним кадрам, Crimson Desert обещает стать амбициозным приключением, где масштабный мир, технологичные эффекты и насыщенный геймплей объединяются для создания действительно впечатляющего опыта.
вспоминая какой графон в тенях был, смешно становится, некстген хаахахха в десерте столько растительности, и она вся настолько низкополигонная, еще и вся трясётся не естественно сильно, кек конечно, ну мб ютуб жмет, но я смотрел на ютубе в 4к, и если посмотреть тени тоже в 4к на ютубе, то разница существенная )
Фото атсасина с игры сделана? Где ролик, именно этого момента на ютубе найти.
А Crimson Desert с ютуба.
сам найди любой ролик с тенями и разница только слепому будет не заметна, я не спорю что юбисофт одни из лучших в проработке мира и они почти любую игру на коленя поставят ( по визуалу ) , но называть это некстгеном только слабоумные могут, столько кривого пересвета, кривого контраста, и это в игре 2026 года это смотреть больно
Учитывай наполненность мира, проработку, контент, движки. Сразу все станет понятно. Что Десерт лучше во всем Шедовс)
Главное чтобы игровой процесс не представлял собой чистку аванпостов и выполнение дейликов, а без некстген-графона как-нибудь обойдусь.
Игра будет ближе всего к драгон догме.
Ну не знаю, по моему игра выглядит просто норм, ничего прям некст-генового я в ней не вижу, хотя возможно это ютуб качество шакалит.
Да, так и есть.
Так сейчас и наверно невозможно сделать графику уровня... Максимального реализма.
Та и игр нет таких вообще. Просто где-то чуть лучше, где-то хуже, где, то просто норм.
Та и если честно в играх бывает красивее, чем то что вокруг нас.
Мало того что трещат без умолку весь ролик,так еще ебла свои туда зачем-то вставили
Ну посмотрим.
Ну игра красивая, однозначно в коллекцию) Ребят, может кто-то знает, но можно ли в этой игре заниматься кузнечным делом? Ковать там мечи, броню создавать? Не покупать а именно создавать самому
можно
Вот это круто!
Ночь круто смотрится, по настоящему тёмная.(Хотя может выкручена гамма)
И свет не плохо падает.
Вода вообще бомба.
А есть какая-нибудь инфа по бюджету сего творения ? Просто судя по увиденному, да и в общем по амбициям разрабов, бюджет как минимум лямов 200 бачей должен быть.
Меньше чем Skull and Bones от убейсофта. Однозначно меньше. Но контента в 1000 раз больше =)
Все больше и больше хочется эту игру
Ну, графон правда впечатляет. Удивительно, что для такой некст-ген картинки нового поколения НЕ требуют RTX 5090 с фризами под 30фпс, как оно было бы, если бы делали на движке UE5 с заранее готовыми технологиями из коробки и вместо оптимизации тупо врубили бы НАНИТЫ - именно они уничтожают производительность всех игр на UE5. Это не значит, что движок игры BlackSpace Engine намного лучше. Это означает, что BlackSpace Engine просто пока не попал в руки ленивых разрабов, которым лень оптимизировать всё своими ручками, ведь гораздо проще врубить НАНИТЫ и DLSS, как на UE5. Точка.
Свой движок, который взят с BDO и переработан