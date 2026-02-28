Графика релизной версии Crimson Desert впечатлила Digital Foundry: специалисты разобрали возможности движка

Видео от канала Digital Foundry представляет глубокий технический разбор возможностей BlackSpace Engine, на котором создается одиночный экшен с открытым миром Crimson Desert от Pearl Abyss. Эксперты подробно объясняют, как студии удалось достичь графики и физики, которую многие называют «некстгеном».

В отличие от большинства студий, которые переходят на Unreal Engine 5, Pearl Abyss разработали собственный движок. Это позволило оптимизировать систему под открытые миры, сложную физику и детализированную анимацию персонажей без ограничений стороннего движка.

Игра использует продвинутое динамическое глобальное освещение: солнечные лучи пробиваются сквозь листву, облака и туман имеют объемную структуру, а циклы времени суток и динамическая погода усиливают эффект погружения. Эксперты особенно выделяют отражения на основе RT и реалистичное освещение воды, включая океаны, реки и ручьи, а также разрушение окружающей среды, создающее ощущение живого мира.

Физика и взаимодействие с окружением поражают реализмом: разрушаемые объекты ломаются по законам физики, трава и ткань реагируют на ветер и движения персонажей, а система инверсной кинематики делает удары «тяжелыми» и естественными. Дальность прорисовки и алгоритмы стриминга данных позволяют сохранять высокую детализацию даже на больших расстояниях, исключая pop-in, а городские и природные ландшафты выглядят убедительно и трехмерно.

Спецэффекты — искры, кровь, пыль, магические всполохи — сами являются источниками света, усиливая погружение в темные локации. Высокая детализация мимики персонажей делает диалоги живыми, а кат-сцены — кинематографичными. Эксперты отмечают стабильный фреймрейт даже на ультра-настройках в 4K на AMD Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 9 7900X3D, при этом Pearl Abyss интегрируют апскейлинг (FSR) и технологии генерации кадров для консолей и ПК среднего сегмента.

Digital Foundry приходит к выводу, что Crimson Desert и BlackSpace Engine устанавливают новую планку для открытых миров. Собственный движок Pearl Abyss демонстрирует, что независимые разработки могут конкурировать и даже превосходить отраслевые стандарты, сочетая высокую графику, реалистичную физику и продуманную оптимизацию.

Судя по последним кадрам, Crimson Desert обещает стать амбициозным приключением, где масштабный мир, технологичные эффекты и насыщенный геймплей объединяются для создания действительно впечатляющего опыта.