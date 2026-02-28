ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 399 оценок

Графика релизной версии Crimson Desert впечатлила Digital Foundry: специалисты разобрали возможности движка

butcher69

Видео от канала Digital Foundry представляет глубокий технический разбор возможностей BlackSpace Engine, на котором создается одиночный экшен с открытым миром Crimson Desert от Pearl Abyss. Эксперты подробно объясняют, как студии удалось достичь графики и физики, которую многие называют «некстгеном».

В отличие от большинства студий, которые переходят на Unreal Engine 5, Pearl Abyss разработали собственный движок. Это позволило оптимизировать систему под открытые миры, сложную физику и детализированную анимацию персонажей без ограничений стороннего движка.

Игра использует продвинутое динамическое глобальное освещение: солнечные лучи пробиваются сквозь листву, облака и туман имеют объемную структуру, а циклы времени суток и динамическая погода усиливают эффект погружения. Эксперты особенно выделяют отражения на основе RT и реалистичное освещение воды, включая океаны, реки и ручьи, а также разрушение окружающей среды, создающее ощущение живого мира.

Физика и взаимодействие с окружением поражают реализмом: разрушаемые объекты ломаются по законам физики, трава и ткань реагируют на ветер и движения персонажей, а система инверсной кинематики делает удары «тяжелыми» и естественными. Дальность прорисовки и алгоритмы стриминга данных позволяют сохранять высокую детализацию даже на больших расстояниях, исключая pop-in, а городские и природные ландшафты выглядят убедительно и трехмерно.

Спецэффекты — искры, кровь, пыль, магические всполохи — сами являются источниками света, усиливая погружение в темные локации. Высокая детализация мимики персонажей делает диалоги живыми, а кат-сцены — кинематографичными. Эксперты отмечают стабильный фреймрейт даже на ультра-настройках в 4K на AMD Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 9 7900X3D, при этом Pearl Abyss интегрируют апскейлинг (FSR) и технологии генерации кадров для консолей и ПК среднего сегмента.

Digital Foundry приходит к выводу, что Crimson Desert и BlackSpace Engine устанавливают новую планку для открытых миров. Собственный движок Pearl Abyss демонстрирует, что независимые разработки могут конкурировать и даже превосходить отраслевые стандарты, сочетая высокую графику, реалистичную физику и продуманную оптимизацию.

Судя по последним кадрам, Crimson Desert обещает стать амбициозным приключением, где масштабный мир, технологичные эффекты и насыщенный геймплей объединяются для создания действительно впечатляющего опыта.

Лидер Мур

вспоминая какой графон в тенях был, смешно становится, некстген хаахахха в десерте столько растительности, и она вся настолько низкополигонная, еще и вся трясётся не естественно сильно, кек конечно, ну мб ютуб жмет, но я смотрел на ютубе в 4к, и если посмотреть тени тоже в 4к на ютубе, то разница существенная )

6
ОгурчикЮрец

Фото атсасина с игры сделана? Где ролик, именно этого момента на ютубе найти.

А Crimson Desert с ютуба.

1
Лидер Мур ОгурчикЮрец

сам найди любой ролик с тенями и разница только слепому будет не заметна, я не спорю что юбисофт одни из лучших в проработке мира и они почти любую игру на коленя поставят ( по визуалу ) , но называть это некстгеном только слабоумные могут, столько кривого пересвета, кривого контраста, и это в игре 2026 года это смотреть больно

4
Дракоша Соулслайкович

Учитывай наполненность мира, проработку, контент, движки. Сразу все станет понятно. Что Десерт лучше во всем Шедовс)

2
QuerulousLytton

Главное чтобы игровой процесс не представлял собой чистку аванпостов и выполнение дейликов, а без некстген-графона как-нибудь обойдусь.

2
Norgar

Игра будет ближе всего к драгон догме.

1
klitor_lizator

Ну не знаю, по моему игра выглядит просто норм, ничего прям некст-генового я в ней не вижу, хотя возможно это ютуб качество шакалит.

2
911viper
хотя возможно это ютуб качество шакалит.

Да, так и есть.

ОгурчикЮрец

Так сейчас и наверно невозможно сделать графику уровня... Максимального реализма.

Та и игр нет таких вообще. Просто где-то чуть лучше, где-то хуже, где, то просто норм.

Та и если честно в играх бывает красивее, чем то что вокруг нас.

Azimut zvuk

Мало того что трещат без умолку весь ролик,так еще ебла свои туда зачем-то вставили

1
911viper

Ну посмотрим.

Олег Шандер

Ну игра красивая, однозначно в коллекцию) Ребят, может кто-то знает, но можно ли в этой игре заниматься кузнечным делом? Ковать там мечи, броню создавать? Не покупать а именно создавать самому

klitor_lizator

можно

Олег Шандер klitor_lizator

Вот это круто!

ОгурчикЮрец

Ночь круто смотрится, по настоящему тёмная.(Хотя может выкручена гамма)

И свет не плохо падает.

Вода вообще бомба.

+ ещё 1 картинка
klitor_lizator

А есть какая-нибудь инфа по бюджету сего творения ? Просто судя по увиденному, да и в общем по амбициям разрабов, бюджет как минимум лямов 200 бачей должен быть.

Олег Шандер

Меньше чем Skull and Bones от убейсофта. Однозначно меньше. Но контента в 1000 раз больше =)

JackReacher

Все больше и больше хочется эту игру

Janekste

Ну, графон правда впечатляет. Удивительно, что для такой некст-ген картинки нового поколения НЕ требуют RTX 5090 с фризами под 30фпс, как оно было бы, если бы делали на движке UE5 с заранее готовыми технологиями из коробки и вместо оптимизации тупо врубили бы НАНИТЫ - именно они уничтожают производительность всех игр на UE5. Это не значит, что движок игры BlackSpace Engine намного лучше. Это означает, что BlackSpace Engine просто пока не попал в руки ленивых разрабов, которым лень оптимизировать всё своими ручками, ведь гораздо проще врубить НАНИТЫ и DLSS, как на UE5. Точка.

Олег Шандер

Свой движок, который взят с BDO и переработан

