Графику прокачали ещё сильнее: мод для Crimson Desert устраняет "появление" объектов и добавляет тени траве

Несмотря на сильную техническую базу Crimson Desert, игроки продолжают находить способы сделать картинку ещё лучше. Новый мод под названием «Улучшения LOD и полигонов на местности» от VAXIS нацелен на устранение одного из заметных недостатков — эффекта «появления» объектов при смене уровня детализации.

Модификация работает с растительностью и мелкими элементами окружения: травой, камнями и декалями на земле. Она сглаживает переходы LOD, благодаря чему мир выглядит более цельным и естественным. Дополнительно пользователи могут включить отбрасывание теней для этих элементов, что заметно улучшает визуальную глубину, хотя и может повлиять на производительность.

Для тех, кто стремится к максимальному качеству изображения, также доступны сторонние решения вроде ReShade-пакетов с трассировкой лучей, которые ещё сильнее преображают игру.

При этом сама Crimson Desert остаётся коммерчески успешной: проект от Pearl Abyss уже разошёлся тиражом более 4 миллионов копий. Разработчики рассматривают возможность выпуска версии для новой консоли от Nintendo, а также изучают идеи пострелизной поддержки.

Сообщество моддеров тем временем продолжает активно дорабатывать игру, постепенно устраняя мелкие технические шероховатости и доводя визуал до ещё более впечатляющего уровня.