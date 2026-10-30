Группа ARTIFACT выпустила гипервизор обход для Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown

Группа ARTIFACT выпустила обновлённый гипервизор обход для Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown. Релиз появился вскоре после выхода нового крупного дополнения и предназначен для актуальной версии игры.

Charting the Unknown стало первым крупным платным дополнением для Crimson Desert. Оно добавляет три новые сюжетные линии, связанные с Клиффом, Унгкой и Дамиан, а также расширяет исследование мира за счёт морских путешествий, подводных локаций, кораблей, новых существ и других возможностей.