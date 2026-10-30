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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 787 оценок

Группа ARTIFACT выпустила гипервизор обход для Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Группа ARTIFACT выпустила обновлённый гипервизор обход для Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown. Релиз появился вскоре после выхода нового крупного дополнения и предназначен для актуальной версии игры.

Charting the Unknown стало первым крупным платным дополнением для Crimson Desert. Оно добавляет три новые сюжетные линии, связанные с Клиффом, Унгкой и Дамиан, а также расширяет исследование мира за счёт морских путешествий, подводных локаций, кораблей, новых существ и других возможностей.

ПК 67
31
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
ArcherNero

Когда уже блек флаг...

9
Pojilaya kikimora

Да, я слышал про ARTIFACT. Не знал, что провальная игра гениев из Вольво теперь обходит денуво.

7
Deezus

а где сам гипер?

2