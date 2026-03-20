Hardware Unboxed: у Crimson Desert проблемы с графикой - до "убийцы Unreal Engine 5" игре далеко

Технические специалисты с YouTube-канала Hardware Unboxed опубликовали подробный разбор Crimson Desert, в котором оценили производительность и качество графики проекта на ПК. Несмотря на общее положительное впечатление от оптимизации, эксперты отметили ряд серьёзных визуальных недостатков.
Игра работает на собственном движке Black Space, а не на Unreal Engine 5, и в плане производительности показывает достойные результаты. По уровню оптимизации её сравнивают с Kingdom Come: Deliverance 2 — проект стабильно работает на широком спектре конфигураций и избегает типичных проблем вроде статтеров.
Однако в плане графики ситуация менее однозначная. По данным тестов:
- при высоком радиусе прорисовки объекты вблизи используют низкокачественные текстуры;
- заметны шум изображения и слабая детализация геометрии;
- присутствует выраженный поп-ин объектов;
- при этом игра использует относительно мало видеопамяти, что может указывать на агрессивное сжатие текстур.
Эксперты считают, что проекту не хватает полноценного набора 4K-текстур для ПК, так как в отдельных сценах визуальное качество заметно проседает.
Отдельно отмечается производительность видеокарт. Несмотря на партнёрство с AMD, видеокарты Radeon показывают результаты ниже ожиданий и уступают решениям NVIDIA в ряде тестов.
В нативном 4K при максимальных настройках даже топовые GPU не всегда обеспечивают стабильные 60 FPS без использования технологий масштабирования вроде DLSS или FSR.
В итоге Hardware Unboxed делает вывод: Crimson Desert — это хорошо оптимизированная игра с высоким потенциалом, но с заметными проблемами в визуальной части. До статуса технологического лидера индустрии, способного превзойти Unreal Engine 5, проекту пока далеко.
Ага, ну посмотрим, как будет работать игра на UE5 с таким же масштабом и схожей картинкой. Это нормально, что разработчики идут на какие-то компромиссы, для оптимизации, особенно в таких огромных мирах. На UE5 куда более мелкие и компактные игры имеют проблемы с оптимизацией.
Очередной провал. Убийца RDR2, говорили они...
Это и так любому человеку с нормальным зрением было понятно
гениальное объяснение. А например что игра активно перебрасывает текстуры туда и обратно им в голову не пришло. Уж про то что разные графические архитектуры имеют разные подсистемы памяти я молчу.
Ну и ничего, допилят.