Hardware Unboxed: у Crimson Desert проблемы с графикой - до "убийцы Unreal Engine 5" игре далеко

Технические специалисты с YouTube-канала Hardware Unboxed опубликовали подробный разбор Crimson Desert, в котором оценили производительность и качество графики проекта на ПК. Несмотря на общее положительное впечатление от оптимизации, эксперты отметили ряд серьёзных визуальных недостатков.

Игра работает на собственном движке Black Space, а не на Unreal Engine 5, и в плане производительности показывает достойные результаты. По уровню оптимизации её сравнивают с Kingdom Come: Deliverance 2 — проект стабильно работает на широком спектре конфигураций и избегает типичных проблем вроде статтеров.

Однако в плане графики ситуация менее однозначная. По данным тестов:

при высоком радиусе прорисовки объекты вблизи используют низкокачественные текстуры;

заметны шум изображения и слабая детализация геометрии;

присутствует выраженный поп-ин объектов;

при этом игра использует относительно мало видеопамяти, что может указывать на агрессивное сжатие текстур.

Эксперты считают, что проекту не хватает полноценного набора 4K-текстур для ПК, так как в отдельных сценах визуальное качество заметно проседает.

Отдельно отмечается производительность видеокарт. Несмотря на партнёрство с AMD, видеокарты Radeon показывают результаты ниже ожиданий и уступают решениям NVIDIA в ряде тестов.

В нативном 4K при максимальных настройках даже топовые GPU не всегда обеспечивают стабильные 60 FPS без использования технологий масштабирования вроде DLSS или FSR.

В итоге Hardware Unboxed делает вывод: Crimson Desert — это хорошо оптимизированная игра с высоким потенциалом, но с заметными проблемами в визуальной части. До статуса технологического лидера индустрии, способного превзойти Unreal Engine 5, проекту пока далеко.