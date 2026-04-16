Хиты месяца: Valve назвала лучшие новинки Steam за март 2026

Компания Valve подвела итоги марта и опубликовала список самых успешных релизов в Steam. Рейтинг традиционно основан на объёме выручки и делит игры на категории «золото», «серебро» и «бронза».

В «золотую» категорию вошли 11 игр и одно дополнение, включая как крупные AAA-релизы, так и неожиданные хиты. Среди лидеров оказались Crimson Desert, Marathon и Death Stranding 2: On the Beach, чей ПК-релиз быстро привлёк внимание аудитории.

Также в топ попала бесплатная RPG The Seven Deadly Sins: Origin, что подчёркивает её популярность среди игроков. Помимо них, в списке отметились WWE 2K26, Slay the Spire 2 и Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Подобные подборки от Valve позволяют оценить не только коммерческий успех игр, но и текущие тренды рынка, где соседствуют крупные блокбастеры и нишевые проекты.