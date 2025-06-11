Играбельная демка Crimson Desert была на Summer Game Fest 2025 и она приятно удивила журналистов

На прошлой неделе состоялась долгожданная презентация Summer Game Fest 2025, а вместе с ней прошли и другие крупные игровые мероприятия, которые принесли множество громких анонсов. Среди них — Resident Evil: Requiem, возвращение Pragmata, а также Call of Duty: Black Ops 7. В череде новинок, казалось бы, не хватало лишь одной — масштабной ролевой игры Crimson Desert от корейской студии Pearl Abyss. Публика с нетерпением ждала новую демонстрацию проекта, однако в открытой части шоу она так и не появилась. И всё же, как выяснилось позже, Crimson Desert была представлена — но за закрытыми дверями и только для избранных представителей прессы.

Как сообщают журналисты, которым удалось поиграть в свежую сборку, разработчики показали полноценный фрагмент открытого мира. Игроку в демоверсии предложили погрузиться в образ главного героя Клиффа и его отряда, оказавшихся в самом центре ожесточённого конфликта. Действие разворачивается на континенте Пайвел — в регионе Кальфеон, где армия вступила в бой с повстанцами. В центре событий — тщательно срежиссированная засада, масштабные сражения и путешествие по военному лагерю с элементами исследования.

Тот самый фрагмент с масштабной битвой:

По мнению западной прессы, главное достоинство демоверсии — живые, динамичные бои, которые отлично передают атмосферу настоящего поля битвы. Взрывы, грохот стали, боевые крики и реакции противников создают эффект полного погружения. Игроки могут взаимодействовать с окружением, использовать различные стили боя и чувствовать вес и отдачу оружия.

Помимо боёв, демоверсия представила несколько ключевых сюжетных персонажей — среди них Унга, товарищ по оружию Клиффа, влиятельный бард Мидлер, и предатель Кальфеона Кассий Мортон. Через качественные синематик-сцены игрокам раскрывают историю каждого из них, что подчёркивает серьёзный акцент разработчиков на нарратив.

Также внимание привлекли детали окружающего мира — смена времени суток, проработанная система погоды, скалистые ландшафты, плотная атмосфера и визуальная выразительность на базе движка BlackSpace. По словам журналистов, Crimson Desert ощущается как живой мир, в котором органично сочетаются эпические батальные сцены и личные драмы персонажей.

Издания вроде IGN и GameSpot отметили техническое превосходство игры, а Gaming Trend и вовсе присудили ей титул Best of Summer Game Fest 2025, что подчёркивает высокую оценку увиденного.

Выход Crimson Desert ожидается в четвёртом квартале 2025 года. Игра разрабатывается для PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Apple Mac. Несмотря на закрытую демонстрацию, её публичный показ должен состоятся уже скоро и возможно обычным играм также дадут опробовать игру лично через демку.