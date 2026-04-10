Игрок обнаружил скрытую механику в Crimson Desert спустя 70 часов игры

Один из игроков в Crimson Desert поделился неожиданным открытием: спустя примерно 70 часов прохождения он выяснил, что в игре можно разоружать противников во время боя. Оказалось, что эта механика в RPG от Pearl Abyss никак не объясняется в обучении, из-за чего многие пользователи могут просто не знать о её существовании.

Пользователь Reddit рассказал, что нашёл способ случайно. Если персонаж экипирован щитом, можно заблокировать удар противника, а затем провести контратаку в правильный момент. В результате враг роняет оружие и становится гораздо более лёгкой целью. Механика работает против обычных противников, однако не действует на элитных врагов и боссов.

Чтобы выполнить приём, игроку нужно удерживать кнопку блока и дождаться атаки противника. Через короткую паузу после удара необходимо провести ответную атаку, не отпуская блок. Если всё сделано вовремя, враг потеряет оружие, которое можно подобрать с земли.

Помимо упрощения боёв, это открывает дополнительный способ заработка в игре. Подобранное оружие можно продавать торговцам, постепенно накапливая деньги.

В обсуждении под постом другие игроки также поделились своими открытиями. Некоторые признались, что даже после десятков часов прохождения находят новые возможности — например, один из пользователей рассказал, что лишь спустя 90 часов понял, что можно перевозить предметы на лошади.

Подобные ситуации стали следствием того, что Crimson Desert практически не ведёт игрока за руку и не объясняет многие механики напрямую. С одной стороны, это создаёт ощущение самостоятельных открытий, а с другой — часть возможностей может оставаться незамеченной на протяжении значительной части игры.