Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 178 оценок

Игрок обнаружил скрытую механику в Crimson Desert спустя 70 часов игры

IKarasik IKarasik

Один из игроков в Crimson Desert поделился неожиданным открытием: спустя примерно 70 часов прохождения он выяснил, что в игре можно разоружать противников во время боя. Оказалось, что эта механика в RPG от Pearl Abyss никак не объясняется в обучении, из-за чего многие пользователи могут просто не знать о её существовании.

Пользователь Reddit рассказал, что нашёл способ случайно. Если персонаж экипирован щитом, можно заблокировать удар противника, а затем провести контратаку в правильный момент. В результате враг роняет оружие и становится гораздо более лёгкой целью. Механика работает против обычных противников, однако не действует на элитных врагов и боссов.

Чтобы выполнить приём, игроку нужно удерживать кнопку блока и дождаться атаки противника. Через короткую паузу после удара необходимо провести ответную атаку, не отпуская блок. Если всё сделано вовремя, враг потеряет оружие, которое можно подобрать с земли.

Помимо упрощения боёв, это открывает дополнительный способ заработка в игре. Подобранное оружие можно продавать торговцам, постепенно накапливая деньги.

В обсуждении под постом другие игроки также поделились своими открытиями. Некоторые признались, что даже после десятков часов прохождения находят новые возможности — например, один из пользователей рассказал, что лишь спустя 90 часов понял, что можно перевозить предметы на лошади.

Подобные ситуации стали следствием того, что Crimson Desert практически не ведёт игрока за руку и не объясняет многие механики напрямую. С одной стороны, это создаёт ощущение самостоятельных открытий, а с другой — часть возможностей может оставаться незамеченной на протяжении значительной части игры.

Комментарии:  4
PanKotovsky
Подобранное оружие можно продавать торговцам
можно перевозить предметы на лошади
часть возможностей может оставаться незамеченной на протяжении значительной части игры.

Уровень IQ - фанат Кримсон Дезерт.

Kenn1y

Это можно заметить на одной из первых миссий, когда учат пользоваться щитом.

Nimlis

Когда тебя бьет толпа со всех сторон, странно будет дожидаться атаки, так еще бегать и отбирать мечи😉

NIGHTWOLF-X

Прикольно