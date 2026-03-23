Игроки Crimson Desert гордятся победой в сложной мини-игре до её упрощения

Разработчики из Pearl Abyss выпустили обновление для Crimson Desert, которое внесло ряд изменений в игровой процесс. Одним из самых заметных стало снижение сложности мини-игры со стрельбой из лука, которую многие игроки ранее считали почти невозможной для прохождения.
В этом испытании игроку нужно соревноваться с NPC и первым набрать 10 попаданий по появляющимся мишеням. Однако управление оказалось довольно медленным: для выстрела нужно удерживать кнопку, чтобы прицелиться, а затем отпустить её для выпуска стрелы. При этом цели появляются очень быстро, а противники реагировали почти мгновенно.
До выхода обновления игроки жаловались, что соперники иногда попадали по мишени практически сразу после её появления — некоторые даже предполагали, что мини-игра работает с ошибками. После патча разработчики уменьшили сложность соревнования, благодаря чему пройти его стало значительно легче.
Это вызвало своеобразный челлендж внутри сообщества. Игроки, которым удалось победить в состязании до выхода обновления, начали активно делиться своими результатами и подчёркивать, что сделали это ещё до упрощения.
Помимо изменений в мини-игре, патч также улучшил управление для геймпадов и клавиатуры с мышью, увеличил количество здоровья, восстанавливаемого едой и предметами, а также добавил новое хранилище для вещей в лагере Воющий холм.
Ну кста реально душный квест, этот нпс реагировал быстрее чем игрок.. Там на реакцию было полсекунды или даже меньше
у меня вообще не появлялся чемпион, хоть ты 10 раз подряд сделай победу, надеюсь это пофиксили, такая же шляпа с не появлением чемпиона и на кулачных боях
У сеня поличилось его пройти до патча
Как хорошо что я успел до патча..
Да по началу сложно, ну очень быстро привык.
Я вообще не знал что надо сюжетку пройти дальше, что бы чемпион появился.
12 побед подряд, пока не прошёл квест и он сразу же после 2 появился.