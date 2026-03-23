Игроки Crimson Desert гордятся победой в сложной мини-игре до её упрощения

Разработчики из Pearl Abyss выпустили обновление для Crimson Desert, которое внесло ряд изменений в игровой процесс. Одним из самых заметных стало снижение сложности мини-игры со стрельбой из лука, которую многие игроки ранее считали почти невозможной для прохождения.

В этом испытании игроку нужно соревноваться с NPC и первым набрать 10 попаданий по появляющимся мишеням. Однако управление оказалось довольно медленным: для выстрела нужно удерживать кнопку, чтобы прицелиться, а затем отпустить её для выпуска стрелы. При этом цели появляются очень быстро, а противники реагировали почти мгновенно.

До выхода обновления игроки жаловались, что соперники иногда попадали по мишени практически сразу после её появления — некоторые даже предполагали, что мини-игра работает с ошибками. После патча разработчики уменьшили сложность соревнования, благодаря чему пройти его стало значительно легче.

Это вызвало своеобразный челлендж внутри сообщества. Игроки, которым удалось победить в состязании до выхода обновления, начали активно делиться своими результатами и подчёркивать, что сделали это ещё до упрощения.

Помимо изменений в мини-игре, патч также улучшил управление для геймпадов и клавиатуры с мышью, увеличил количество здоровья, восстанавливаемого едой и предметами, а также добавил новое хранилище для вещей в лагере Воющий холм.