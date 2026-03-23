Игроки Crimson Desert критикуют 15-минутное ограничение по времени и 50-минутную перезарядку для полётов на драконе

Хотя видеоролики с игровым процессом показали, что Crimson Desert впечатляет своим масштабом и геймплеем, одна из заметных особенностей оказалась невероятно слабой: система ездовых животных. Хотя игрок всегда имеет доступ к своей лошади, другие ездовые животные не являются постоянными. Даже дракон, которого можно разблокировать в качестве ездового животного, хотя и является постоянным дополнением к вашему арсеналу, имеет серьёзные ограничения. По данным IGN, вы можете использовать полёт на драконе только в течение 15 минут за раз. По истечении этого лимита вам придётся подождать 50 минут реального времени, прежде чем вы сможете сделать это снова.

Как и следовало ожидать, это решение вызвало немало критики со стороны игроков. Ситуация с ездой на драконе может показаться особенно вопиющей, учитывая, насколько заметно эта функция демонстрировалась в различных трейлерах и видеороликах с игровым процессом. Игроки также отметили, что разблокировать езду на драконе не так уж просто, поскольку для этого необходимо пройти основную сюжетную линию. Ограничения в конечном итоге приводят к тому, что то, что в противном случае было бы отличной наградой в эндгейме, оказывается довольно разочаровывающим.

Дракона показывали почти в каждом трейлере, и то, что в итоге он оказался настолько ограниченным в использовании, действительно разочаровывает. Это действительно удивительно, ведь такая демонстрация дракона определённо подразумевала, что это фиксированное ездовое животное для поздней стадии игры, а не просто временный призыв.

Мало того, что он разблокируется очень поздно в игре, так ещё и имеет ограничение по времени и 50-минутный период восстановления для призыва. Я никогда не понимал «балансировку» в одиночной игре и никогда не пойму. Если я хочу быть самым имбалансным персонажем на свете, зачем мне мешать? Разве не за это я заплатил? Я не причиняю вреда другим игрокам, летая на драконе. Надеюсь, люди будут достаточно жаловаться, чтобы разработчики это изменили. Особенно учитывая все эти разговоры о том, что «мы хотим, чтобы игроки были слишком сильными», — ну, это была чёртова ложь.

Игроки также предложили разработчику Pearl Abyss сделать нелошадиных ездовых животных постоянными, предоставив игрокам возможность выбрать более интересных ездовых животных, таких как свирепый волк или раптор.

Нам нужны постоянные ездовые животные, которых можно содержать в стойле и призывать. Пожалуйста, помогите донести это до разработчиков.

К счастью, Pearl Abyss, похоже, довольно восприимчива к конструктивной критике. После выхода Crimson Desert, вызвавшего множество жалоб игроков на ограничения внутриигрового инвентаря, студия выпустила обновление, предоставляющее доступ к ящику для хранения и значительно увеличивающее грузоподъемность главного героя. Обновление также внесло другие улучшения, такие как больше вариантов быстрого перемещения благодаря добавлению Нексусов Бездны и более чёткая видимость рудных жил.

Crimson Desert доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.