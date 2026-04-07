Игроки Crimson Desert нашли новое развлечение и теперь заманивают мирных NPC в пропасть

Ролевой экшен Crimson Desert от Pearl Abyss не перестает удивлять обилием нестандартных механик. Новинка стала для многих игроков настоящей песочницей, которая позволяет жарить мясо отраженным от меча солнечным светом или выманивать моллюсков из песка с помощью соли. Однако пытливые умы игроков пошли дальше и нашли весьма жестокий, но уморительный способ развлечься.

В Crimson Desert у NPC прописана четкая модель поведения: если главный герой выбрасывает из инвентаря предмет — в особенности аппетитную еду — проходящий мимо зевака обязательно решит его забрать. Обычно это сильно раздражает игроков, если вещь была выброшена случайно, однако корейский ютубер под ником moshola_aaa увидел в этом механизме огромный потенциал для создания изощренной ловушки.

Игрок нашел мост, раскинувшийся над глубоким каньоном, выдвинул над пропастью длинное деревянное бревно и аккуратно положил на самый край красное яблоко. Выяснилось, что алгоритмы поиска пути местных жителей не справляются с таким препятствием, однако желание завладеть заветным фруктом настолько велико, что NPC идут на крайние меры. В сети быстро завирусилась трагикомичная нарезка, в которой мирные горожане под пронзительную фортепианную музыку один за другим пытаются совершить отчаянный прыжок за яблоком, врезаются в бревно и беспомощно срываются навстречу смерти в обрыве.

Подобные казусы со стороны ИИ лишь в очередной раз подчеркивают беспрецедентное количество скрытых систем в игре, на взаимодействие которых авторы сделали огромную ставку. Напомним, что на днях сообщество пришло в полный восторг, понаблюдав за кропотливой работой уличного скульптора.

Разработчики из Pearl Abyss осведомлены об огромном творческом подходе комьюнити и продолжают активно трудиться над улучшением технического состояния экшена, полируя скрипты и системы.