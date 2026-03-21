Игроки Crimson Desert получили возможность изменить управление благодаря новой модификации

Необычная раскладка контроллера в Crimson Desert стала 1 из самых обсуждаемых тем после релиза. Пока создатели призывают привыкать к стандартной схеме, энтузиасты уже предложили собственное решение. Пользователь под ником kindiboy выпустил модификацию Controller Button Remapper, которая позволяет свободно переназначать действия геймпада. Проект поддерживает настройку 16 различных видов ввода через редактирование простого текстового файла формата INI. Игроки могут менять местами триггеры, инвертировать оси стиков и настраивать крестовину. Утилита совместима с устройствами Xbox, PlayStation и универсальными геймпадами без влияния на производительность.

Для корректной работы потребуется отключить функцию Steam Input в свойствах клиента. Это необходимо из-за того, что плагин перехватывает команды напрямую до их обработки игрой. При этом следует учитывать 1 визуальную особенность. Игровой интерфейс продолжит показывать стандартные подсказки, так как данные текстуры зашифрованы во внутренних архивах проекта. На сам процесс это не влияет, все новые настройки работают исправно сразу после перезапуска. Для установки достаточно скопировать 3 файла из скачанного архива в директорию bin64.

Ранее глава направления по связям с общественностью студии Уилл Пауэрс сравнил освоение оригинального управления с ездой на велосипеде. По его мнению, после длительной адаптации сложная система становится полностью естественной. Эту позицию поддержал ветеран индустрии Динга Бакаба. Разработчик назвал нестандартные схемы полезной умственной гимнастикой, которая заставляет геймеров активнее вовлекаться в механики.