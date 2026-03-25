Игроки Crimson Desert только сейчас обнаружили ключевую механику игры, которая в корне меняет геймплей

Пока одни игроки критикуют новинку за объективные слабые стороны, в частности за спорную реализацию системы верховой езды, другие пользователи открывают в Crimson Desert неожиданные находки, которые способны в корне изменить подход к прохождению.

Только сейчас, уже после нескольких патчей и скандалов вокруг экшен-RPG от студии Pearl Abyss, сообщество обнаружило скрытую функцию «командного режима». Несмотря на то что игра получила в целом положительные отзывы, многие пользователи жаловались на громоздкое управление и сложность некоторых сражений, не подозревая о существовании легального способа значительно упростить геймплей.

Механику обнаружил и описал пользователь Reddit под ником bbq_R0ADK1LL. Оказалось, что игра позволяет не просто переключаться между героями, а формировать полноценную группу сопровождения. Для вызова напарника необходимо выбрать команду "Призвать" в меню переключения персонажей. Как только на экране появляется второй персонаж, игроку нужно удерживать кнопку «вверх» на крестовине. После этого появляется опция объединения в группу, позволяющая другим игровым персонажам сопровождать протагониста Клиффа в реальном времени.

Эта функция дает возможность не только мгновенно переключаться между бойцами во время схватки, но и иметь постоянного спутника для исследования открытого мира и зачистки лагерей бандитов.

Несмотря на значительное преимущество, которое дает эта механика, у неё есть существенное ограничение. Как оказалось командный режим не работает во время выполнения заданий основной сюжетной линии. Основные квесты Crimson Desert были разработаны исключительно для одиночного прохождения за Клиффа.

На фоне подобных открытий и оперативных патчей от разработчиков общие оценки игры в Steam уже сменились со смешанных на «в основном положительные».