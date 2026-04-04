Игроки Crimson Desert требуют меньше заданий от Янна: "Он только ноет и пьёт"

В сообществе Crimson Desert появился неожиданный «общий враг» игроков — персонаж по имени Янн. Несмотря на то что большинство членов ордена Серогривых в игре считаются сильными и уважаемыми воинами, именно этот NPC уже успел вызвать раздражение у многих фанатов.

Игроки отмечают, что в игре присутствуют десятки персонажей из числа Серогривых с интересными историями, однако значительная часть побочных заданий связана именно с Янном. По словам игроков, во многих миссиях он поручает главному герою выполнять различные задания, при этом сам почти не помогает и постоянно жалуется.

Критика особенно активно обсуждается на Reddit и в социальных сетях. Некоторые игроки называют персонажа «позором Серогривых», отмечая его постоянные жалобы, бездействие и привычку перекладывать всю работу на героя. Другие пишут, что после прохождения цепочки заданий с этим персонажем начали испытывать к нему откровенную неприязнь.

Многие отмечают, что Янн часто занимается тем, что жалуется или пьёт, пока игрок выполняет поручения. Из-за этого часть сообщества считает его одним из самых раздражающих NPC в игре.

Некоторые фанаты уже сравнивают Янна с культовым персонажем Восторженным поклонником из The Elder Scrolls IV: Oblivion, который также прославился своей навязчивостью и стал объектом многочисленных шуток среди игроков.