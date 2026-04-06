Игроки Crimson Desert жалуются, что мир игры становится "слишком мирным" после сотен часов прохождения

Некоторые игроки экшен-RPG Crimson Desert начали жаловаться на необычную проблему в поздней стадии прохождения. После сотен часов игры мир постепенно становится практически пустым, потому что большинство врагов в нём не возрождается.

Особенность дизайна проекта заключается в том, что лагеря противников и вражеские территории после зачистки не заполняются новыми врагами. Также в игре нет системы процедурных заданий или случайных событий, которые могли бы бесконечно генерировать новые столкновения.

В результате игроки, прошедшие основную сюжетную линию и освободившие большинство фортов, сталкиваются с тем, что в мире почти не остаётся противников. Один из пользователей Reddit рассказал, что уже через 109 часов игры многие регионы стали «слишком мирными», из-за чего ему трудно тестировать новые билды персонажа и использовать максимально улучшенное снаряжение.

По его словам, за шесть часов игры он столкнулся всего с двумя короткими боями, которые закончились буквально за несколько секунд. Некоторые игроки даже начинают специально провоцировать охрану городов, совершая преступления, чтобы получить хоть какие-то сражения в эндгейме.

Часть сообщества предлагает разработчикам добавить новые механики для поддержания активности в мире. Среди возможных решений игроки называют систему возрождения лагерей бандитов, динамические события, случайные миссии или даже масштабные осады территорий.

При этом не все пользователи считают проблему серьёзной. Некоторые игроки шутят, что естественно сталкиваться с подобной ситуацией после сотен часов прохождения и полного завершения большинства активностей.

Тем не менее многие считают, что разработчики из Pearl Abyss могут добавить новый эндгейм-контент или расширения, которые вновь наполнят мир Crimson Desert врагами и активностями. Учитывая успех игры и быстрые обновления после релиза, фанаты ожидают, что студия со временем расширит возможности поздней стадии прохождения.