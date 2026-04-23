Игроки Crimson Desert жалуются на странный баг с "проклятой книгой", которая мешает сражениям с боссами

В сообществе Crimson Desert активно обсуждают необычную проблему, с которой сталкиваются некоторые игроки. Речь идёт о внутриигровом предмете — книге под названием Equipment Manual, которая, по словам пользователей, начинает появляться в самый неподходящий момент и мешает прохождению.

Согласно описанию, этот предмет должен просто объяснять, как работает оборудование на одной из фабрик в игре. Однако на практике книга ведёт себя странно: она может автоматически открываться во время боёв с боссами или сразу после смерти персонажа.

Игроки сообщают, что если попытаться поставить игру на паузу, вместо меню снова открывается книга. Чтобы закрыть её, приходится перелистывать все страницы, даже если текст уже читали ранее. В результате во время напряжённых сражений это может привести к очередному поражению.

Дополнительная проблема в том, что избавиться от предмета тоже непросто. Некоторые пользователи отмечают, что книгу нельзя продать или выбросить, пока не будет завершена связанная с ней сюжетная линия на фабрике эликсиров.

На форумах и Reddit появилось множество обсуждений этой ситуации. Игроки сравнивают книгу с «проклятым артефактом», который постоянно вмешивается в игровой процесс и ломает попытки победить боссов.

Пока разработчики из Pearl Abyss официально не прокомментировали ситуацию. Однако многие игроки надеются, что проблема связана с обычным багом и будет исправлена в одном из ближайших обновлений.