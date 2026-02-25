Игроки наконец-то обнаружили то, чего нельзя будет делать в Crimson Desert

Экшен-RPG Crimson Desert от южнокорейской студии еще до релиза стал своего рода "игрой мечты" для поклонником жанра. Судя по многочасовым геймплейным демонстрациям, разработчики из Pearl Abyss умудрились засунуть в свой открытый мир всё лучшее сразу: от свободы передвижения в стиле Zelda: Breath of the Wild до мрачного средневековья в духе The Witcher 3. Однако игровое сообщество — народ пытливый, и они наконец-то нашли механику, которую студия решила всё же оставить за бортом.
На сабреддите игры начал вируситься скриншот переписки с китайским блогером, которому посчастливилось поиграть в пре-релизный билд игры в студии разработчиков. В ответ на вопрос о возможности плавать он заявил:
Вы не можете нырять в игре; вы можете плавать только по поверхности, грести на лодке и рыбачить ради сокровищ.
Сообщество отреагировало на это откровение с огромной долей сарказма, высмеивая раздутые амбиции проекта:
Мы наконец сделали это, парни! Мы нашли вещь, которую нельзя сделать в этой игре!
То есть в игре есть не всё? Буквально неиграбельно!
Уже слышал слух, что игру будут переделывать с нуля ради механики дайвинга из-за огромного количества отмененных предзаказов.
— шутят фанаты.
Несмотря на иронию, отсутствие полноценного подводного плавания кажется логичным шагом. Во многих популярных RPG водные сегменты часто критикуются за плохую камеру и унылые стычки. Тем не менее, часть аудитории все же выразила удивление, напомнив, что в предыдущей игре студии в той же вселенной, MMORPG Black Desert Online, был богатый подводный мир. Впрочем, так как блогер играл лишь в вертикальный срез Crimson Desert, механика ныряния теоретически еще может появиться на поздних этапах или в будущих обновлениях.
Независимо от наличия или отсутствия дайвинга, игра уже обещает стать одной из самых масштабных в 2026 году. Ранее авторы твердо заявили об отсутствии дополнительных схем монетизации.
Релиз амбициозного блокбастера состоится уже скоро — 19 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
метки на карте есть? нет? а то уже минус механика, обойти головаломки есть? нету? минус ещё одна механика - итого уже 3 вещей нет, рыбалка в игре есть? нету? так что не всё они добавили
В статье ж написано что можно рыбачить.
а под куст отложить каку, и ждать пока кто-нибудь вляпается?
вооот, а ведь тоже могли добавить
Во многих играх к сожалению подводная тема вообще никакая.Нырять можно,но смысла особого и нет.В 5 гта очень красивый мир,но я запомнил только военный самолёт.В Фоллаут 4 надеялся на подводное убежище или частично затопленный Бостон - облом.В Киберпанк надеялся на большое количество подводных заданий - тоже облом. Можно найти пару утопившихся гонщиков и доставщиков.В Ведьмаке тоже очень красиво - драккары, обломки построек,статуи,но и там по сути ящики и сундуки.Даже в безумной Saints Row не было подводных миссий...Ну хоть в Скайрим была подводная пещера с вампирами)
Скайрим наше всё 😁
В человеке пауке за 300 миллионов тоже нельзя плавать)) даже на поверхности))
Можно, как раз на поверхности, по крайней мере во второй части, в первых уже не помню.
Этого нельзя другого нельзя и того же нельзя. О чем речь вообще? Игра не вышла и в чем сравнение с что есть и чего нет. С реалом или какой то игрой? Нет возможности нырять это верхушка айсберга, если это как сказали не рпг то там дофига чего нельзя делать в игре
"Игра не вышла"
"если это как сказали не рпг то там дофига чего нельзя делать в игре"
Л - логика
Конечно логика, за новостями следить надо
А член в игре пососать можно?
Ну это логично, в тяжеленной броне не покупаешься
Ну всё логично на самом деле, мне интересно другое... Убрали ли громкий звук при беге или ходьбе? Там такой звук был в трейлерах, как будто не человек идёт а танк какой-то
Стены ломать можно?
Ну плавать под водой, если там нет ничего нужного для игры, и не нужно.