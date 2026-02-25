ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 390 оценок

Игроки наконец-то обнаружили то, чего нельзя будет делать в Crimson Desert

Gutsz Gutsz

Экшен-RPG Crimson Desert от южнокорейской студии еще до релиза стал своего рода "игрой мечты" для поклонником жанра. Судя по многочасовым геймплейным демонстрациям, разработчики из Pearl Abyss умудрились засунуть в свой открытый мир всё лучшее сразу: от свободы передвижения в стиле Zelda: Breath of the Wild до мрачного средневековья в духе The Witcher 3. Однако игровое сообщество — народ пытливый, и они наконец-то нашли механику, которую студия решила всё же оставить за бортом.

На сабреддите игры начал вируситься скриншот переписки с китайским блогером, которому посчастливилось поиграть в пре-релизный билд игры в студии разработчиков. В ответ на вопрос о возможности плавать он заявил:

Вы не можете нырять в игре; вы можете плавать только по поверхности, грести на лодке и рыбачить ради сокровищ.

Сообщество отреагировало на это откровение с огромной долей сарказма, высмеивая раздутые амбиции проекта:

Мы наконец сделали это, парни! Мы нашли вещь, которую нельзя сделать в этой игре!
То есть в игре есть не всё? Буквально неиграбельно!
Уже слышал слух, что игру будут переделывать с нуля ради механики дайвинга из-за огромного количества отмененных предзаказов.

— шутят фанаты.

Несмотря на иронию, отсутствие полноценного подводного плавания кажется логичным шагом. Во многих популярных RPG водные сегменты часто критикуются за плохую камеру и унылые стычки. Тем не менее, часть аудитории все же выразила удивление, напомнив, что в предыдущей игре студии в той же вселенной, MMORPG Black Desert Online, был богатый подводный мир. Впрочем, так как блогер играл лишь в вертикальный срез Crimson Desert, механика ныряния теоретически еще может появиться на поздних этапах или в будущих обновлениях.

Независимо от наличия или отсутствия дайвинга, игра уже обещает стать одной из самых масштабных в 2026 году. Ранее авторы твердо заявили об отсутствии дополнительных схем монетизации.

В Crimson Desert не будет никаких микротранзакций и внутриигровых покупок

Релиз амбициозного блокбастера состоится уже скоро — 19 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Комментарии:  15
jax baron

метки на карте есть? нет? а то уже минус механика, обойти головаломки есть? нету? минус ещё одна механика - итого уже 3 вещей нет, рыбалка в игре есть? нету? так что не всё они добавили

14
Eclair_93

В статье ж написано что можно рыбачить.

5
saksnboom

а под куст отложить каку, и ждать пока кто-нибудь вляпается?
вооот, а ведь тоже могли добавить

4
Lvinomord

Во многих играх к сожалению подводная тема вообще никакая.Нырять можно,но смысла особого и нет.В 5 гта очень красивый мир,но я запомнил только военный самолёт.В Фоллаут 4 надеялся на подводное убежище или частично затопленный Бостон - облом.В Киберпанк надеялся на большое количество подводных заданий - тоже облом. Можно найти пару утопившихся гонщиков и доставщиков.В Ведьмаке тоже очень красиво - драккары, обломки построек,статуи,но и там по сути ящики и сундуки.Даже в безумной Saints Row не было подводных миссий...Ну хоть в Скайрим была подводная пещера с вампирами)

3
Grandshot

Скайрим наше всё 😁

3
zSpartacuSz

В человеке пауке за 300 миллионов тоже нельзя плавать)) даже на поверхности))

3
Ben121212

Можно, как раз на поверхности, по крайней мере во второй части, в первых уже не помню.

1
-zotik-
Мы наконец сделали это, парни! Мы нашли вещь, которую нельзя сделать в этой игре!

Этого нельзя другого нельзя и того же нельзя. О чем речь вообще? Игра не вышла и в чем сравнение с что есть и чего нет. С реалом или какой то игрой? Нет возможности нырять это верхушка айсберга, если это как сказали не рпг то там дофига чего нельзя делать в игре

2
MovableAlbin

"Игра не вышла"

"если это как сказали не рпг то там дофига чего нельзя делать в игре"

Л - логика

1
-zotik- MovableAlbin

Конечно логика, за новостями следить надо

1
MacabreNorville

А член в игре пососать можно?

2
QuilledPandarus

Ну это логично, в тяжеленной броне не покупаешься

1
Олег Шандер

Ну всё логично на самом деле, мне интересно другое... Убрали ли громкий звук при беге или ходьбе? Там такой звук был в трейлерах, как будто не человек идёт а танк какой-то

1
polyhedral

Стены ломать можно?

1
sa1958

Ну плавать под водой, если там нет ничего нужного для игры, и не нужно.