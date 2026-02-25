Игроки наконец-то обнаружили то, чего нельзя будет делать в Crimson Desert

Экшен-RPG Crimson Desert от южнокорейской студии еще до релиза стал своего рода "игрой мечты" для поклонником жанра. Судя по многочасовым геймплейным демонстрациям, разработчики из Pearl Abyss умудрились засунуть в свой открытый мир всё лучшее сразу: от свободы передвижения в стиле Zelda: Breath of the Wild до мрачного средневековья в духе The Witcher 3. Однако игровое сообщество — народ пытливый, и они наконец-то нашли механику, которую студия решила всё же оставить за бортом.

На сабреддите игры начал вируситься скриншот переписки с китайским блогером, которому посчастливилось поиграть в пре-релизный билд игры в студии разработчиков. В ответ на вопрос о возможности плавать он заявил:

Вы не можете нырять в игре; вы можете плавать только по поверхности, грести на лодке и рыбачить ради сокровищ.

Сообщество отреагировало на это откровение с огромной долей сарказма, высмеивая раздутые амбиции проекта:

Мы наконец сделали это, парни! Мы нашли вещь, которую нельзя сделать в этой игре!

То есть в игре есть не всё? Буквально неиграбельно!

Уже слышал слух, что игру будут переделывать с нуля ради механики дайвинга из-за огромного количества отмененных предзаказов.

— шутят фанаты.

Несмотря на иронию, отсутствие полноценного подводного плавания кажется логичным шагом. Во многих популярных RPG водные сегменты часто критикуются за плохую камеру и унылые стычки. Тем не менее, часть аудитории все же выразила удивление, напомнив, что в предыдущей игре студии в той же вселенной, MMORPG Black Desert Online, был богатый подводный мир. Впрочем, так как блогер играл лишь в вертикальный срез Crimson Desert, механика ныряния теоретически еще может появиться на поздних этапах или в будущих обновлениях.

Независимо от наличия или отсутствия дайвинга, игра уже обещает стать одной из самых масштабных в 2026 году. Ранее авторы твердо заявили об отсутствии дополнительных схем монетизации.

Релиз амбициозного блокбастера состоится уже скоро — 19 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.