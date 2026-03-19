Игроки напомнили про "репутацию" журналистов и стали на защиту Crimson Desert после средних оценок

Сегодня ночью профильная пресса наконец опубликовала полноценные обзоры с финальными оценками на южнокорейский ролевой экшен Crimson Desert. Ожидаемый годами блокбастер получил довольно смешанный прием — 78 из 100 на Metacritic. Для некоторых геймеров такой результат не стал шокирующим, тогда как другие мгновенно начали пророчить игре звание «главного провала года». Однако основная аудитория не спешит отменять предзаказы и выступило в защиту амбициозного проекта Pearl Abyss.

Игровое сообщество весьма быстро мобилизовалось. Пользователи на игровых форумах и в социальных сетях напомнили о том, что игровая пресса часто работает в условиях жестких дедлайнов. Crimson Desert — это игра гигантских масштабов, прохождение которой может легко занимать более сотни часов, в то время как рецензентам приходится «пробегать» её за несколько дней, жертвуя вдумчивым исследованием ради подготовки текста к публикации.

Эта игра — только для терпеливых геймеров. Он отметил, что после 90 часов игры понял: проект щедро вознаграждает только тех, кто готов инвестировать в него свое время, а не ищет легкого, казуального опыта на вечерок.

— гласит один из самых популярных комментариев от пользователя ChunkeeM0nkee.

В тренде обсуждений оказался закрепленный комментарий от популярного ютубера FightinCowboy. Он доходчиво объяснил разрыв между отзывами профильных авторов и реальностью. Традиционные критики часто проходят игры «насквозь», выполняя обязательный минимум, в то время как прелесть Crimson Desert кроется в свободном блуждании, иммерсивных механиках и медленном раскрытии всех нюансов открытого мира.

Игрок под ником Maljas23, игравший в закрытую версию, поддержал мысль, добавив:

Игра требует от вас усилий, иначе она вам просто не понравится. Всегда будут смешанные отзывы, потому что многие аспекты здесь даются нелегко. Похожий смысл был в недавней Kingdom Come: Deliverance 2.

Глобальный релиз Crimson Desert на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится в ночь на 20 марта.