Игроки нашли необычный способ побеждать боссов в Crimson Desert - с помощью роя пчёл

В сообществе Crimson Desert обнаружили новый нестандартный способ сражений: теперь игроки могут расправляться с противниками, выпуская на них целые рои пчёл.

Оказалось, что во время исследования мира можно собирать пчёл, а затем использовать их в бою. При выпуске они наносят постепенный урон ближайшим врагам, включая сильных боссов. Сам по себе эффект не слишком мощный, но при накоплении большого количества насекомых он становится заметным.

Игроки быстро превратили эту механику в своеобразную стратегию: некоторые заранее собирают десятки пчёл, а затем выпускают их прямо во время сражения с боссом, создавая «живое оружие». Такой подход уступает традиционным методам вроде мечей или способностей, но выигрывает за счёт зрелищности и необычности.

Дополнительный интерес вызывает то, что в игре предусмотрены элементы, связанные с пчеловодством — включая специальное снаряжение, облегчающее сбор роя. Это ещё раз подчёркивает разнообразие механик, которыми наполнен проект.