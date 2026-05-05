Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 372 оценки

Игроки нашли простой способ получить бесплатную еду в Crimson Desert через лагерные сундуки

IKarasik IKarasik

В Crimson Desert игроки обнаружили неожиданно удобный способ получить большое количество еды без готовки и сбора ингредиентов — через сундуки в лагерях, известных как очаги.

Эти точки восстановления обычно используются для отдыха, пополнения ресурсов и подготовки к бою. Игроки чаще обращают внимание на базовые припасы рядом с палатками, такие как вода, соль и другие расходники, но упускают один важный элемент.

Рядом с костром находится небольшой сундук, который многие поначалу игнорировали. Как выяснилось, внутри него может лежать сразу несколько готовых блюд — иногда более десятка единиц еды, которые можно сразу использовать в бою.

Это открытие позволяет заметно упростить выживание: вместо постоянного поиска ингредиентов и приготовления пищи игроки могут просто регулярно проверять лагеря и пополнять запасы за считанные секунды.

ArexSOnk

Те, кто наиграл больше 50 часов и не долбится в глаза, давно знает, что развитие лагеря приносит кучу ресурсов для личного использования. Новость из 21 пальца высосана.

2
oneshadows

это че? даже в игре надо страдать и искать еду? зачем повторять ультрадушноту из реальности ?