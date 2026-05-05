Игроки нашли простой способ получить бесплатную еду в Crimson Desert через лагерные сундуки

В Crimson Desert игроки обнаружили неожиданно удобный способ получить большое количество еды без готовки и сбора ингредиентов — через сундуки в лагерях, известных как очаги.

Эти точки восстановления обычно используются для отдыха, пополнения ресурсов и подготовки к бою. Игроки чаще обращают внимание на базовые припасы рядом с палатками, такие как вода, соль и другие расходники, но упускают один важный элемент.

Рядом с костром находится небольшой сундук, который многие поначалу игнорировали. Как выяснилось, внутри него может лежать сразу несколько готовых блюд — иногда более десятка единиц еды, которые можно сразу использовать в бою.

Это открытие позволяет заметно упростить выживание: вместо постоянного поиска ингредиентов и приготовления пищи игроки могут просто регулярно проверять лагеря и пополнять запасы за считанные секунды.