Игроки нашли скрытую деревню в Crimson Desert

В Crimson Desert игроки продолжают исследовать мир за пределами доступных зон — и находки становятся всё интереснее. Один из пользователей обнаружил полноценную деревню, скрытую вне границ карты, которая выглядит почти завершённой и уже вызвала бурное обсуждение в сообществе.

Необычную локацию заметили к северу от горы Серебряного Волка. Добраться туда можно только покинув допустимую зону — правда, игра ограничивает такие вылазки таймером примерно в 30 секунд, после чего персонажа автоматически возвращает обратно. Несмотря на это, энтузиасты успели изучить местность через фоторежим.

Судя по опубликованным кадрам, деревня включает несколько заснеженных деревянных домов с проработанными интерьерами. Внутри можно увидеть оружие, припасы и даже сундуки, а на площади — доску с заданиями и объявлениями о наградах. При этом взаимодействовать с объектами пока нельзя.

Игроки отмечают, что уровень детализации выглядит слишком высоким для «вырезанного» контента. Многие предполагают, что локация может появиться в будущих обновлениях вместе с новыми заданиями и фракциями.