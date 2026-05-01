Игроки нашли скрытую деревню в Crimson Desert

В Crimson Desert игроки продолжают исследовать мир за пределами доступных зон — и находки становятся всё интереснее. Один из пользователей обнаружил полноценную деревню, скрытую вне границ карты, которая выглядит почти завершённой и уже вызвала бурное обсуждение в сообществе.
Необычную локацию заметили к северу от горы Серебряного Волка. Добраться туда можно только покинув допустимую зону — правда, игра ограничивает такие вылазки таймером примерно в 30 секунд, после чего персонажа автоматически возвращает обратно. Несмотря на это, энтузиасты успели изучить местность через фоторежим.
Судя по опубликованным кадрам, деревня включает несколько заснеженных деревянных домов с проработанными интерьерами. Внутри можно увидеть оружие, припасы и даже сундуки, а на площади — доску с заданиями и объявлениями о наградах. При этом взаимодействовать с объектами пока нельзя.
Игроки отмечают, что уровень детализации выглядит слишком высоким для «вырезанного» контента. Многие предполагают, что локация может появиться в будущих обновлениях вместе с новыми заданиями и фракциями.
Вот и Зимнюю хижину нашли.
Это не скрытая деревня. В будущем как я понял игра будет расширяться. Такие места есть и в пустыне, я их тоже находил. Они с каждым патчем добавляют что-то новое, как в плане квестов, так и плане локаций. Так что просто ждём)