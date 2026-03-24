Игроки нашли в Crimson Desert неожиданную механику с животными

Пользователи продолжают находить необычные детали в открытом мире Crimson Desert. Один из игроков обнаружил скрытую механику, связанную с животными, которая вызвала бурное обсуждение в сообществе.

Пользователь Reddit показал, что небольших животных в игре можно поднимать и переносить. В эксперименте игрок взял енота и опустил его в воду. Через некоторое время животное погибло, после чего персонаж получил ресурсы — кости, мясо и шкуры.

Видео быстро набрало популярность и вызвало смешанную реакцию. Одни игроки были шокированы происходящим, другие же отметили высокий уровень детализации, реализованный разработчиками из Pearl Abyss.

Позже автор ролика проверил механику и на других животных — по его словам, она работает, например, с кошками и козлятами. При этом практической пользы у такой возможности практически нет: животных можно либо отпустить, либо продать торговцу.

Вероятно, эта функция была добавлена как часть общей системы взаимодействия с окружающим миром. Разработчики старались сделать игру максимально интерактивной и насыщенной мелкими деталями, что нередко сравнивают с уровнем проработки Red Dead Redemption 2.