Игроки нашли возможное решение мыльной графике Crimson Desert на PS5

Сообщения о мыльной графике в Crimson Desert начали распространяться среди игроков PS5, вызывая опасения по поводу производительности игры на консоли. Проблема возникает независимо от выбранного графического режима, но сообщество считает, что уже нашло простой способ обойти эту проблему.

Согласно нескольким сообщениям, опубликованным в Reddit и Discord, проблема может быть связана с режимом частоты обновления PS5 120 Гц, особенно на телевизорах, которые не полностью поддерживают 4K при этой частоте обновления. В этих случаях консоль все равно активирует эту функцию, что может привести к потере чёткости изображения.

Решение, предложенное самими игроками, заключается в отключении опции «Включить вывод 120 Гц» в настройках видео консоли. Эту рекомендацию также поддержал Уилл Пауэрс, директор по связям с общественностью и маркетингу Pearl Abyss, который прокомментировал ситуацию в социальных сетях.

По словам Джона Линнемана из Digital Foundry, проблема обычно возникает только на экранах, принимающих сигнал 120 Гц, но ограниченных более низким разрешением. На телевизорах с поддержкой 4K 120 Гц изображение отображается нормально в высоком разрешении.

Проблема возникает только в том случае, если ваш телевизор несовместим с 4K 120 Гц. В противном случае у вас будет полноценное 4K. Это специфическая проблема для экранов, поддерживающих входной сигнал 120 Гц, но только при более низких разрешениях. Поддержка 120 Гц включена благодаря режиму 40 кадров в секунду, но проблема сохраняется при всех разрешениях.

Однако на ПК ситуация выглядит сложнее. Игроки сообщают о трудностях в поиске стабильного решения, а некоторые даже запрашивали возврат средств в Steam. Есть жалобы на крайне размытое изображение, нестабильные световые эффекты и даже визуальный дискомфорт во время игры.

Несмотря на это, некоторые пользователи утверждают, что изменение настроек графики и перезапуск игры могут привести к незначительным улучшениям.