Игроки негодуют: в последнем патче разработчики Crimson Desert зачем-то переименовали "толстых котов" в "котов-буханок"

Студия Pearl Abyss продолжает вносить изменения в грядущую open-world RPG Crimson Desert, однако одно из последних нововведений оказалось неожиданным и вызвало жаркие споры в сообществе: разработчики почему-то решили переименовать "толстых котов" (fat cats) в "котов-буханок" (loafy cats). Название было заменено не только в интерфейсе, но и в игровом журнале, где фиксируются достижения. Речь идет не о добавлении нового вида кошек, а о полной замене, которую игроки уже окрестили "стиранием толстых котиков".

В Pearl Abyss, судя по всему, посчитали, что слово "loafy" более живописно описывает характерную позу животного, когда оно поджимает лапы и становится похожим на аккуратную буханку хлеба. Однако сообщество восприняло ребрендинг в штыки.

На Reddit пользователи бурно обсуждают изменения. Тред с заголовком "Буквально неиграбельно" набрал сотни комментариев. Игроки недоумевают, чем разработчиков не устраивало слово "толстый" - из-за боязни кого-нибудь оскорбить? Но многие отмечают, что коты-буханки звучит смешнее и точнее, учитывая, как коты любят "батониться". Несмотря на языковые споры, игроки сходятся в одном: главное, чтобы самих котов не удалили из игры.