Игроки проводят в Crimson Desert более 20 часов в неделю - игра показывает высокую вовлечённость

Новая статистика показывает, что игроки активно проводят время в Crimson Desert. По данным аналитической компании Circana, среднее время, которое пользователи тратят на игру за неделю, превышает 20 часов.

Как сообщил аналитик Мэт Пискателла, в первую полноценную неделю после релиза — до 28 марта — владельцы Xbox в США проводили в игре в среднем около 20 часов, тогда как на PlayStation показатель достиг примерно 22 часов в неделю.

Эти цифры позволили Crimson Desert занять первое место на Xbox по среднему времени игры среди пользователей. На PlayStation проект расположился на втором месте, уступив лишь популярной экшен-RPG Path of Exile.

Важно отметить, что речь идёт именно о среднем показателе. Он складывается из разных типов игроков: от тех, кто проводит в игре десятки часов подряд, до пользователей с ограниченным временем для игровых сессий. Тем не менее даже с учётом этой разницы показатель считается очень высоким для консольного проекта.

Кроме того, Crimson Desert продолжает набирать аудиторию. Игра уже вошла в топ-20 по количеству еженедельных активных пользователей в США: она занимает 14-е место на PlayStation и 18-е на Xbox.

Эксперты отмечают, что высокая вовлечённость игроков может сохраняться ещё долго. По оценкам, полное прохождение Crimson Desert со всеми дополнительными заданиями и активностями может занять более 200 часов, что делает проект одним из самых масштабных современных приключенческих RPG.