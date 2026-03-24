Игроки разгромили систему ездовых животных в Crimson Desert, обвиняя разработчиков в лживой рекламе

Не успел утихнуть скандал вокруг ИИ-артов в Crimson Desert и негодования по поводу драконов, как на разработчиков обрушилась новая волна фанатского гнева, на этот раз связанная со всем системы ездовых животных. Несмотря на то что открытый мир Пайвела в целом хвалят за невероятные пейзажи и свободы действий, методы передвижения по нему стали поводом для громких обвинений в адрес Pearl Abyss.

Главной претензией игроков, купивших экшен-адвенчуру, стало грубое расхождение обещаний маркетологов с финальным релизом. В десятках предрелизных трейлеров студия активно хвасталась разнообразием ездовых животных: герои грациозно седлали драконов, медведей, хищных птиц и огромных волков, оснащенных упряжью. Создавалась стойкая иллюзия, что этих созданий можно приручить навсегда и разъезжать на них в свое удовольствие.

Как выяснилось на практике, единственным транспортом, который игрок действительно может оставить себе и призвать по нажатию кнопки в любой момент, являются только обычные лошади.

Pearl Abyss прекрасно знали, что делают, когда показывали медведя, раптора, волка и драконов с седлами на них, они ввели людей в заблуждение, заставив поверить, что их можно приручить, но это не так. Это ощущается как лживая реклама.

— возмущается пользователь Tic-Tac-UAP в теме на Reddit, набравшей более 5000 «апвоутов».

Система приручения оказалась донельзя ограничивающей: чтобы прокатиться на любом экзотическом звере (кроме дракона), его нужно буквально избить до изнеможения. Но даже тогда животное дается лишь на время поездки, после чего слезает с героя и немедленно становится агрессивным врагом. Игровое комьюнити совершенно не понимает логику Pearl Abyss.

Я даже не понимаю, зачем они это сделали. Это одиночная игра, кому я наврежу, если поставлю медведя в стойло? Позор им за то, что отобрали веселье. — пишет разочарованный фанат в топовом комментарии.

Игроки уже начали массированную кампанию с жалобами в службу поддержки разработчика с требованиями срочно исправить механику. Показательно, что на фоне этого недовольства серверы поддержки Pearl Abyss оказались временно недоступны из-за наплыва пользователей. Остается ждать, пойдут ли авторы Crimson Desert на уступки.