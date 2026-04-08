Игроки с помощью мода запустили главного героя Crimson Desert в космос и поразились проработке звездного пространства

Пока одни обсуждают крупный патч для Starfield, а другие - новую Лунную миссию, Crimson Desert (игра, известная чем угодно, только не космической симуляцией) тоже ворвалась в гонку: игроки запустили угрюмого наемника Клиффа в открытый космос.

YouTube-канал ItemRelocationClub показал, что, установив мод на бесконечный запас выносливости, можно буквально взлететь в небо с помощью воздушных атак. Каждый удар мечом поднимает персонажа чуть выше, и так до бесконечности. Правда, есть нюанс: реальное достижение космоса займет несколько часов реального времени. Но дальше начинается самое интересное.

Оказалось, разработчики из Pearl Abyss смоделировали гораздо больше космического пространства, чем можно было предположить. Пользователь X под ником NikTek подтвердил, что, преодолев земное притяжение (и границы карты), игроки могут наблюдать атмосферу, Млечный Путь, изогнутую поверхность планеты, далекие галактики и другие небесные тела. При спуске обратно на Землю Клифф даже загорается при возвращении в атмосферу, хотя это может быть побочным эффектом от оснащенного фонаря.

Складывается впечатление, что Pearl Abyss руководствовалась той же странной страстью, что когда-то заставила Rockstar детализировать расширение яичек у лошадей в Red Dead Redemption 2 - только здесь это выразилось в проработке огромной карты и космоса за ее пределами.

Так что если вы решите превратить своего угрюмого шотландского наемника в настоящего космонавта по имени Космо-Клив, закладывайте на это путешествие несколько часов. Результат того стоит: это впечатляюще и чертовски красиво.