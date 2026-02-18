Игроки спорят, считать ли Crimson Desert RPG - хотя игра ещё не вышла

Вокруг Crimson Desert разгорелась неожиданная дискуссия: фанаты пытаются определить жанр проекта ещё до релиза. Поводом стало обсуждение системы прогрессии — одни уверены, что перед ними полноценная RPG, другие настаивают, что это чистое action-adventure без ролевых механик.

Студия Pearl Abyss официально называет игру «open-world action-adventure» и избегает термина RPG. В описании говорится о приключении на континенте Пивел, где игрок берёт на себя роль Клиффа из отряда Greymane и исследует мир, сражаясь с врагами и выполняя задания. О «соулслайке» или классической RPG речи не идёт.

Споры начались после того, как пользователи обратили внимание: в игре нет привычных уровней и очков опыта. Новые способности открываются через найденные артефакты, а экипировку можно создавать или покупать. Для одних отсутствие XP автоматически исключает проект из жанра RPG, для других же наличие прокачки, навыков и билда персонажа уже достаточно, чтобы считать игру ролевой.

Дополнительный аргумент — фиксированный протагонист и линейная история без серьёзных выборов, влияющих на финал. В этом плане Crimson Desert ближе к приключенческим экшенам вроде The Legend of Zelda, чем к классическим западным RPG с разветвлёнными сюжетами. Однако маркетинговый директор американского подразделения Pearl Abyss Уилл Пауэрс подчеркнул, что игроки всё равно смогут «отыгрывать роль» через стиль прохождения и исследование мира. По его словам, свобода действий и масштаб контента позволяют формировать собственную историю — пусть и в рамках единого канона.

При этом разработчики не возражают, если аудитория сама будет называть игру RPG. Студия лишь уточняет, что не делает акцент на выборе, последствиях решений и вариативных концовках, чтобы избежать завышенных ожиданий.

Релиз Crimson Desert запланирован на 19 марта. Также разработчики отдельно подтвердили отсутствие микротранзакций и внутриигрового магазина косметики. Судя по оживлённой дискуссии, вопрос жанра для многих игроков остаётся не менее важным, чем сама игра.