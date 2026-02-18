Игроки спорят, считать ли Crimson Desert RPG - хотя игра ещё не вышла

Вокруг Crimson Desert разгорелась неожиданная дискуссия: фанаты пытаются определить жанр проекта ещё до релиза. Поводом стало обсуждение системы прогрессии — одни уверены, что перед ними полноценная RPG, другие настаивают, что это чистое action-adventure без ролевых механик.
Студия Pearl Abyss официально называет игру «open-world action-adventure» и избегает термина RPG. В описании говорится о приключении на континенте Пивел, где игрок берёт на себя роль Клиффа из отряда Greymane и исследует мир, сражаясь с врагами и выполняя задания. О «соулслайке» или классической RPG речи не идёт.
Споры начались после того, как пользователи обратили внимание: в игре нет привычных уровней и очков опыта. Новые способности открываются через найденные артефакты, а экипировку можно создавать или покупать. Для одних отсутствие XP автоматически исключает проект из жанра RPG, для других же наличие прокачки, навыков и билда персонажа уже достаточно, чтобы считать игру ролевой.
Дополнительный аргумент — фиксированный протагонист и линейная история без серьёзных выборов, влияющих на финал. В этом плане Crimson Desert ближе к приключенческим экшенам вроде The Legend of Zelda, чем к классическим западным RPG с разветвлёнными сюжетами. Однако маркетинговый директор американского подразделения Pearl Abyss Уилл Пауэрс подчеркнул, что игроки всё равно смогут «отыгрывать роль» через стиль прохождения и исследование мира. По его словам, свобода действий и масштаб контента позволяют формировать собственную историю — пусть и в рамках единого канона.
При этом разработчики не возражают, если аудитория сама будет называть игру RPG. Студия лишь уточняет, что не делает акцент на выборе, последствиях решений и вариативных концовках, чтобы избежать завышенных ожиданий.
Релиз Crimson Desert запланирован на 19 марта. Также разработчики отдельно подтвердили отсутствие микротранзакций и внутриигрового магазина косметики. Судя по оживлённой дискуссии, вопрос жанра для многих игроков остаётся не менее важным, чем сама игра.
После готи 2025 четких рамок того, что можно называть РПГ, как таковых нет.
Чем CO E33 не РПГ?
А в ней можно отыгрывать роль? Или там есть нелинейность кроме светофора в конце? Не, игра классная, мне зашла. Но РПГ её можно назвать только с огромной натяжкой.
По этой логике почти все то, что официально считается РПГ, не РПГ, даже тот же Ведьмак 3, по факту роль этого персонажа прописана, а квестах просто выбор, вот и получается, что РПГ, это к примеру, Fallout.
Сегодня RPG , это буквально прокачка перков или трейтов и выбор в диалогах, который как то меняет сюжет. RPG раньше, это отыгрыш класса, расы и происхождения персонажа . То что сейчас называют RPG , 15 лет назавыли " С элементами RPG" . Если посмотреть на условную KCD/2 или Withcer 3 которые так же называют RPG , мы не имеем выбора персонажа , нет смены класса и расы и мы не сможем отыгрывать в прямом смысле к примеру "вора" , элементы будут, но мы всё равно будем Ведьмаком и сельским дураком Индро , так что тут Перлы по сути не обманули , просто сказали как истинные староверы.
это как раз и есть рпг, ибо мы отыгрываем ведьмака или дурака Индро, все правильно
а в каком нибудь думе мы отыгрываеи дум гая и в фкльфиншете какого то мужыка у которого портет глазами бегает...
Нет , RPG даёт выбор кем отыгрывать, тут обычное повествование , без возможности выбора, стандартная линейность. По твоей логике можно сказать что и Макс Пейн - это RPG , отыгрываем детектива - алкоголика .
