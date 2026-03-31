Игроки восхищены скоростью выхода патчей в Crimson Desert, но подозревают, что все благодаря ИИ

Бывший разработчик Blizzard Марк Керн (известный как Grummz) восхитился скоростью выхода патчей в Crimson Desert, однако написал, что абсолютно уверен: разработчики используют для этого искусственный интеллект. При этом он добавил, что полностью их в этом поддерживает.

Пост мгновенно завирусился, набрав тысячи просмотров. Игроки действительно впечатлены темпом обновлений: Crimson Desert получает исправления и контент чаще, чем многие AAA-проекты. Большинство комментаторов поддержали ветерана индустрии. Один из пользователей, назвавший себя разработчиком, написал: "ИИ позволяет мне делать работу 10 человек за день. Это безумие". Другой добавил: "Любой разработчик, который не использует помощь ИИ в 2026 году, просто не выживет".

Геймеры также признают, что качество игры растет. Одни довольны тем, что выросла производительность. Другие хвалят удобные мелочи вроде кнопки "Открыть все одним кликом". Но не обошлось и без критики: у некоторых людей сверхбыстрые патчи привели к появлению новых ошибок и вылетов, что явно вызвано недостатком тестирования. Тем не менее, общий тон дискуссии показывает радикальную смену настроений в геймдеве. Если еще недавно студии оправдывались за использование нейросетей, то теперь игроки сами требуют использование технологий.

ИИ - это инструмент. Ненавидеть его - все равно что ненавидеть молоток, - резюмирует один из комментаторов.