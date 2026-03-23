Игроки выяснили, что будет, если добраться до края игрового мира Crimson Desert - персонажа съест гигантский кит

Пользователь под ником ElushisMusic решил проверить на прочность границы континента Пайвел в Crimson Desert. И вместо привычной невидимой стены, которые обычно возвращают игрока в пределы карты, он столкнулся с настоящей катастрофой: изменилась погода, поднялся уровень воды, а из морской пучины появился колоссальный кит, буквально проглотивший судно вместе с нарушителем границ.

Pearl Abyss, студия, известная по Black Desert Online, вновь демонстрирует внимание к деталям открытого мира. Вместо стандартной невидимой стены разработчики реализовали полноценную иммерсивную механику. Это не просто пасхалка, а способ сказать игроку "здесь заканчивается наш тщательно проработанный континент" без разрушения погружения.

Некоторые сравнивают момент с акулой из GTA V или морскими монстрами Sea of Thieves, но признают: кит в Crimson Desert выглядит гораздо внушительнее и органичнее вписывается в фэнтезийный сеттинг. Отдельные игроки уже шутят, что перед покупкой теперь будут специально проверять, как студия обходится с границами карты.