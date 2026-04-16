Игроки выяснили, что двойной прыжок в Crimson Desert работает не так, как указано в описании

Сообщество Crimson Desert обнаружило неожиданную особенность механики передвижения в игре: многие игроки использовали двойной прыжок неправильно из-за неточного перевода описания способности.

В игре главный герой Клифф может выполнять двойной прыжок, однако многие пользователи отмечали, что эта механика работает нестабильно. Иногда дополнительный прыжок получается выполнить, а иногда — нет. Как оказалось, проблема может быть связана не с управлением, а с ошибкой в локализации.

Игроки обратили внимание на обсуждение на Reddit, где один из пользователей сравнил разные версии описания способности. В английском тексте говорится, что нужно дважды нажать кнопку прыжка в воздухе, чтобы выполнить дополнительный прыжок. Однако в испанской версии указано другое условие.

Согласно испанскому описанию, способность активируется не в середине прыжка, а в момент почти полного приземления. Игрок должен нажать кнопку прыжка непосредственно перед тем, как персонаж коснётся земли. В таком случае Клифф отталкивается от поверхности и снова подпрыгивает вверх.

Таким образом, механика работает скорее как отскок от земли, а не классический двойной прыжок, привычный для многих игр. Из-за этого многие игроки долгое время пытались использовать способность стандартным способом и считали её слишком сложной или нестабильной.

Некоторые пользователи признались, что узнали о правильной работе механики лишь спустя десятки часов прохождения. При этом в сообществе считают, что путаницу усиливает и само название навыка — «двойной прыжок», которое предполагает совсем другую механику.