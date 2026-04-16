Игроки выяснили, что двойной прыжок в Crimson Desert работает не так, как указано в описании

Сообщество Crimson Desert обнаружило неожиданную особенность механики передвижения в игре: многие игроки использовали двойной прыжок неправильно из-за неточного перевода описания способности.
В игре главный герой Клифф может выполнять двойной прыжок, однако многие пользователи отмечали, что эта механика работает нестабильно. Иногда дополнительный прыжок получается выполнить, а иногда — нет. Как оказалось, проблема может быть связана не с управлением, а с ошибкой в локализации.
Игроки обратили внимание на обсуждение на Reddit, где один из пользователей сравнил разные версии описания способности. В английском тексте говорится, что нужно дважды нажать кнопку прыжка в воздухе, чтобы выполнить дополнительный прыжок. Однако в испанской версии указано другое условие.
Согласно испанскому описанию, способность активируется не в середине прыжка, а в момент почти полного приземления. Игрок должен нажать кнопку прыжка непосредственно перед тем, как персонаж коснётся земли. В таком случае Клифф отталкивается от поверхности и снова подпрыгивает вверх.
Таким образом, механика работает скорее как отскок от земли, а не классический двойной прыжок, привычный для многих игр. Из-за этого многие игроки долгое время пытались использовать способность стандартным способом и считали её слишком сложной или нестабильной.
Некоторые пользователи признались, что узнали о правильной работе механики лишь спустя десятки часов прохождения. При этом в сообществе считают, что путаницу усиливает и само название навыка — «двойной прыжок», которое предполагает совсем другую механику.
Грамотные игроки ещё в первый день выяснили, что игра работает не так, как её описывали)
Трудности перевода. Зачем игре двойной прыжок, если есть тройной.
За Дамиану сразу становится понятно, как пользоваться двойным прыжком.
Ну так тогда это не двойной прыжок, а распрыжка если перед вторым прыжком надо коснуться земли 🤔🤔 // Виктор Бароменский
bhop курильщика