Игроки заподозрили использование ИИ-арта в Crimson Desert

После релиза Crimson Desert внимание игроков оказалось приковано не только к геймплею и производительности, но и к визуальному наполнению. В сети начали активно обсуждать странные художественные элементы внутри игры, которые, по мнению сообщества, могут быть созданы с помощью генеративного ИИ.

Пользователи публикуют скриншоты вывесок, картин и декоративных изображений, где заметны характерные «ошибки»: неестественные пропорции, искажённые руки персонажей и особенно — анатомически невозможные позы животных. Отдельные изображения с лошадьми вызвали наибольшее количество вопросов из-за неправильного количества и расположения ног.

Часть игроков допускает, что речь может идти просто о неудачных ассетах или стилистических особенностях, однако многие считают, что подобные артефакты слишком типичны для генеративных нейросетей.

Ситуация может иметь более серьёзные последствия: если использование ИИ подтвердится, это потенциально нарушает правила Steam, согласно которым разработчики обязаны раскрывать факт применения генеративных инструментов при создании контента. На момент обсуждения на странице игры подобного уведомления нет.

Разработчики из Pearl Abyss пока не прокомментировали ситуацию официально. Ранее студия, напротив, подчеркивала, что ключевые элементы игры, включая озвучку NPC, создавались без использования ИИ.