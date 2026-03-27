Игроки жалуются на сложный карьер Карин в Crimson Desert, не замечая более лёгкого способа пройти миссию

Игроки Crimson Desert активно обсуждают одну из ранних миссий игры — локацию Карьер Карин, которая для многих стала неожиданно сложным испытанием. На форумах и в соцсетях пользователи жалуются на бесконечные волны бандитов и хаотичные взрывы на уровне, из-за чего прохождение превращается в настоящую проверку терпения.

Некоторые игроки в шутку пишут, что после зачистки карьера получили ПТСР, поскольку миссия требует сражаться с огромным количеством противников. По наблюдениям игроков, каждый убитый враг уменьшает шкалу прогресса лишь примерно на полпроцента, поэтому при прямом подходе приходится уничтожить почти 200 противников.

Однако сообщество обнаружило, что миссию можно завершить значительно быстрее. Вместо того чтобы уничтожать всех бандитов, достаточно разрушить ключевые объекты лагеря — например, казармы и другие постройки, отмеченные в целях задания. Каждое такое разрушение снимает примерно треть шкалы прогресса, что позволяет завершить миссию намного быстрее.

Проблема в том, что многие игроки попадают в карьер на раннем этапе прохождения, когда их персонажи ещё недостаточно сильны. В результате они пытаются пройти локацию «в лоб», не замечая альтернативного решения.

В сообществе считают, что игра недостаточно ясно объясняет механику задания. Тем не менее, те, кто всё-таки прошёл карьер через массовые бои, признаются, что это помогло им значительно лучше освоить боевую систему Crimson Desert.