Игроки жалуются на сложный карьер Карин в Crimson Desert, не замечая более лёгкого способа пройти миссию

Игроки Crimson Desert активно обсуждают одну из ранних миссий игры — локацию Карьер Карин, которая для многих стала неожиданно сложным испытанием. На форумах и в соцсетях пользователи жалуются на бесконечные волны бандитов и хаотичные взрывы на уровне, из-за чего прохождение превращается в настоящую проверку терпения.
Некоторые игроки в шутку пишут, что после зачистки карьера получили ПТСР, поскольку миссия требует сражаться с огромным количеством противников. По наблюдениям игроков, каждый убитый враг уменьшает шкалу прогресса лишь примерно на полпроцента, поэтому при прямом подходе приходится уничтожить почти 200 противников.
Однако сообщество обнаружило, что миссию можно завершить значительно быстрее. Вместо того чтобы уничтожать всех бандитов, достаточно разрушить ключевые объекты лагеря — например, казармы и другие постройки, отмеченные в целях задания. Каждое такое разрушение снимает примерно треть шкалы прогресса, что позволяет завершить миссию намного быстрее.
Проблема в том, что многие игроки попадают в карьер на раннем этапе прохождения, когда их персонажи ещё недостаточно сильны. В результате они пытаются пройти локацию «в лоб», не замечая альтернативного решения.
В сообществе считают, что игра недостаточно ясно объясняет механику задания. Тем не менее, те, кто всё-таки прошёл карьер через массовые бои, признаются, что это помогло им значительно лучше освоить боевую систему Crimson Desert.
я уже прошел игру, таких карьеров будет не мало, да и в целом там миссий по зачистке аналогичных локациях будет дофига, и этот карьер покажется еще цветочком, потому что банально все нпс в этой локе самые нулевые и выносятся на изи, а дальше будет столько духоты, особенно к концу игры, что вы охренете )
p/s игру удалил и больше никогда ее не запущу, даже если выйдет кооп и новые длц, нафиг надо
Мне с тростниковым боссом было сложнее драться, чем этот карьер. Причем я пришел туда ночью, и пока высматривал 10 знамен по стелсу, чтобы открыть артефакт, нечаянно упал с какой то высоты, и попал на босс файт ))) это было неожиданно. После босса все таки спалили меня, когда знамена уничтожал и тут понеслось! я только на 70 процентах заметил шкалу. Смотрю она убавляется, и тут я конкретно затупил XD я подумал, что слишком медлю, и шкалу надо поднять до 100 ))) Начал кромсать всех, а она все убавляется! И тут доперло, что так и надо ))) хз в чем была сложность, но зато реально можно было комбо проверить на эффективность. Согласен только с тем, что ботов слишком много, что сделало миссию затяжной. А так было весело =)
Самая эффективная боевая система, усиленный удар. Зажал ПКМ и практически любой рядовой противник умер остальных отбросило, если закончилась стамина убиваешь пару врагов ЛКМ. Некрасиво и однообразно, но очень эффективно.
Ну не знаю, вот только что чистил карьер, другой, уничтожил все эти важные здания, ничего быстрее не стало.
так это же круто, разве нет? Больше опыта дадут за каждого убитого, а значит больше артефактов бездны