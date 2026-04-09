Intel Arc больше не в пролёте: Crimson Desert наконец запускается на "синих" видеокартах

После долгих споров и ожиданий Crimson Desert наконец начала работать на видеокартах Intel Arc. Решение стало возможным благодаря свежему драйверу Game On версии 32.0.101.8629 WHQL, который устранил ключевую проблему несовместимости.

На старте игра попросту отказывалась запускаться на GPU Intel, выдавая сообщение о неподдерживаемом устройстве. Это вызвало волну критики, особенно после того как Pearl Abyss заявила об отсутствии поддержки, а Intel публично выразила разочарование и подчеркнула, что предлагала помощь в оптимизации.

Теперь ситуация изменилась: пользователи, особенно владельцы Arc B580, подтверждают, что игра запускается и в неё можно играть. Однако идеальной оптимизацию назвать пока нельзя — отмечаются графические артефакты, включая проблемы с отображением лиц персонажей и аномалии окружения.

Дополнительные сложности возникают при использовании технологий масштабирования. Например, включение AMD FSR может вызывать вылеты. При этом игра уже поддерживает NVIDIA DLSS 4.5, но пока лишена интеграции Intel XeSS, что выглядит странно на фоне текущих изменений.

Несмотря на оставшиеся проблемы, запуск Crimson Desert на Intel Arc — важный шаг вперёд. Теперь всё внимание приковано к будущим патчам, которые должны улучшить производительность и довести поддержку до полноценного уровня.